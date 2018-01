Un model de finançament per avançar cap al futur

A Compromís apostem decididament per la gestió de proximitat, entenem que aquesta i no altra és la millor forma de treballar per millorar la vida diària i el benestar de les persones. Qui millor que les valencianes i els valencians per a conèixer i gestionar les nostres pròpies necessitats i particularitats?

L´Estat de les Autonomies, tot i partir d´un model relativament modest i incomplet en molts aspectes, s´ha mostrat eficient i eficaç per a garantir períodes d´estabilitat i creixement. De fet, si observem la gestió durant la crisi econòmica, les autonomies i els municipis han mostrat nivells d´endeutament i dèficit molt més reduïts que els de l´Estat. Tot i això, és evident la necessitat d´avançar per consolidar el model i garantir no només el nostre dret a decidir com gastar els diners, si no també a com recaptar-los i gestionar-los amb autonomia.

Les comunitats autónomes (CC AA) gestionen els serveis fonamentals bàsics per al nostre dia a dia (educació, sanitat, serveis socials). Millorar-los passa necessàriament per un nou model de finançament autonòmic més ben dotat, més just i equitatiu. Avançar cap al futur, garantir l´Estat del benestar, és enfortir les CC AA i les seues competències.

Al respecte, entenem que no ens val una simple revisió del model. Volem construir un nou sistema de repartiment més just i equitatiu, bastit a partir de criteris objectius i transparents.

Volem consolidar i avançar en l´Estat de les Autonomies. Aquesta aposta per la descentralització es troba en coherència amb les tendències globals i en l´aposta de la Unió Europea per les polítiques de proximitat (criteri subsidiarietat). Les CC AA necessiten participar i gestionar també els seus propis ingressos. Ampliar la cessió de l´IVA, de l´IRPF i atribuir les competències normatives, atorga corresponsabilitat. Decidim en què gastar però també ens fem responsables dels ingressos. Les CC AA som majors d´edat.

Apostem per garantir el desenvolupament de noves competències autonòmiques. Avançar cap a un Estat del benestar més potent implica assegurar els recursos suficients per a les CC AA, però també la possibilitat d´ampliar-los a través de transferències o figures impositives pròpies. Només així podrem apostar per noves polítiques de futur que garantisquen la igualtat d´oportunitats de totes i tots, com la Renda de Ciutadania.

Exigim una relació equilibrada entre l´Estat i les CC AA, on la coordinació no implique intromissió. L´Estat ha d´exercir un rol de coordinació, assegurant l´adequat funcionament del sistema, però no pot duplicar competències ni imposar límits arbitraris. S´ha de respectar l´autonomia de gestió i reduir l´estructura dels Ministeris que exerceixen en realitat competències autonòmiques. Apostem per l´eficiència en la despesa, no volem competències duplicades.

A més, s´ha de compensar la injustícia, reivindicar el deute històric. Un nou sistema que partisca de zero, que compense les conseqüències d´un sistema, que en el cas del País Valencià, ens ha perjudicat de forma sistemàtica. Bona part del deute de la Generalitat Valenciana es deu a esforços per finançar adequadament la sanitat, l´educació o els serveis socials. Despeses que segons la Constitució haurien d´estar garantides per l´Estat. Demanem una justa compensació com ja s´ha produït anteriorment a Extremadura o Andalusia.

En síntesi. Volem un sistema de finançament autonòmic veritablement nou, que ens permeta avançar en la construcció de l´Estat de les Autonomies i que garantisca l´autonomia financera de les CC AA. Només així podem avançar cap al futur, enfortint l´estat del benestar i assegurant la igualtat d´oportunitats per a totes i tots.