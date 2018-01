¿Quién ha sido?

Parece que tras la larga sequía y riego por goteo de los preliminares, es ahora cuando se inicia el chaparrón judicial sobre el PPCV. Mejor ahora que nunca, pero no deja de ser cierto que cuando nos hablan del caso Gürtel, en la parte correspondiente a la financiación ilegal del PPCV, es casi como si le hablaran a un recién nacido de la primavera de Praga o del Mayo del 68: algo sucedido y cierto, pero un horizonte de sentido demasiado lejano, aunque la cosa no se haya sustanciado (que debe ser algo más gordo que accidentado) todavía. Sin embargo, incluso en este momento presente, llama la atención el silencio de muchos que no deberían parar de hablar y la reiteración de los argumentos de los que están, es un decir, al frente o delante: dicen que los acusados ya no están en la primera línea del partido y consideran que su deuda ya fue pagada en 2015. Uno no sabe muy bien qué es lo que han pagado, a no ser que dejar de cobrar signifique lo mismo que haber pagado. Lo cierto es que los supuestos responsables siguen tan panchos y los beneficiados en el pasado próximo (el partido en su conjunto) tan felices de haberse conocido como siempre (ver foto tras la comida). En fin: a uno le sorprende la falta de solidaridad entre los miembros colegiados de un partido y la falta de memoria sobre la historia más reciente de la institución de la que formaban parte, tanto como sorprende que consideren pagada con calderilla la inmensa deuda de desprestigio contraída por los propios y los daños colaterales sobre los vecinos. Es más: dicen que ya pidieron perdón, pero no quieren cumplir ninguna penitencia.

? Con el segundo café, el martes me llevé una alegría: giré la primera página y allí estaban de nuevo los muñecos de Ortifus.

? No es que uno tenga otras o mejores alternativas contra el vandalismo que está sufriendo la ciudad en sus monumentos, pero visto el contexto circunstancial de algunos de los ataques producidos (por ejemplo: colchones quemados junto a las Torres de Quart), la propuesta de instalar cámaras de vigilancia responde más a la curiosidad de saber quién ha sido que a la necesidad de evitar las causas y hacer pagar las consecuencias. (No me gustan nada las cámaras: y no es que tenga algo que ocultar, que sí, sino que defiendo el derecho a hacerlo y los rincones de privacidad. El mito de la transparencia y la exposición pública está sobrevalorado). En fin: puestos a instalar cámaras de vigilancia yo las propongo contra la corrupción, a la vista de la ineficacia del Síndic de Greuges, del Síndic de Comptes, de la Intervención de la Generalitat, de la Abogacía y, previsiblemente (o preinvisiblemente, de ahí lo de las cámaras), de la Agencia Antifraude.