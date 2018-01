Violencia de género y literatura: todos somos Mencía

Según el último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, aunque la violencia de género cuenta cada vez con menos permisividad, entre los jóvenes y menores el porcentaje se mantiene estable respecto a periodos anteriores incluso llegando a mostrar una tendencia al alza. Aunque no resulte fácil dirimir si ese nivel siempre ha estado ahí pero el incremento de las denuncias lo han vuelto evidente o si se trata de un ascenso novedoso, como docente, el dato no deja de resultarme especialmente perturbador, sin menoscabo del absoluto rechazo a toda violencia de género.

En el pasado Día Internacional de la Mujer, el periodista Iñaki Gabilondo emitía un vídeo con una serie de reflexiones sobre la violencia de género: «¿Por qué, salvo contadísimas excepciones, no hay mujeres que ataquen a hombres? ¿Por qué no hay grupos de mujeres que asaltan y abusan de hombres? (€) ¿Es que acaso no hay mujeres celosas? (€) ¿Es que acaso no hay mujeres que viven en guetos infestados de violencia? (€) ¿Entonces qué nos pasa que a ellas no les pasa? ¿Qué problema o telaraña mental sigue existiendo en nuestra mente?». La misma pregunta se podría plantear en negativo para llegar a la misma conclusión: ¿qué no pasa por nuestra mente para que lleguemos a la violencia de género? Sin duda la respuesta es múltiple: respeto, empatía, racionalidad, y, entre otras muchas, la lectura.

Se puede decir que la denuncia de la violencia que los hombres han ejercido y ejercen contra las mujeres, por su propia condición, siempre ha estado presente en la historia de la literatura, evidenciando la cosificación a la que han sido sometidas y que se encuentra en el origen del problema. Se puede apreciar desde la Scheherezade de Las mil y una noches que contaba sus historias bajo permanente amenaza de muerte, pasando por la asesinada Desdémona de Otelo de Shakespeare, llegando a Lisbeth Salander, de la conocida saga de Stieg Larsson, en cuya primera novela, Los hombres que no amaban a las mujeres, el autor consigna, al inicio de cada parte, datos sobre la violencia de género en su país: «El dieciocho por ciento de las mujeres de Suecia han sido amenazadas en alguna ocasión por un hombre».

La literatura española tampoco es ajena a todo ello; ya en el Cantar de mío Cid leemos los tristes versos que describen cómo Diego y Ferrando, Infantes de Carrión, para vengarse del Cid, torturan a Elvira y Sol, sus hijas, dándoles latigazos, compitiendo entre ellos por ver quien las hería más, hasta cansarse y abandonarlas a su suerte: «Hya non pueden fablar don Elvira e doña Sol, / por muertas las dexaron en el robredo de Corpes». Calderón de la Barca, en El médico de su honra, proporcionó a sus espectadores la terrible imagen del lecho completamente ensangrentado donde yacía muerta Mencía, que, aunque inocente, fue mandada asesinar por su marido, Gutierre, debido a su exacerbada inseguridad sobre la fidelidad de su esposa. En La regenta, de Clarín, Ana Ozores es vista siempre por el resto de personajes desde sus propios intereses sin preguntarse en verdad por su interioridad: «De lo que estaba convencida era de que en Vetusta se ahogaba».

Quizá, si se hubiera dado el encuentro entre lector y obra, si a ese menor se le hubiera incitado con éxito a conectar su interior con la imagen en el espejo de tinta, que decía Borges, quizá, no formaría parte de ese terrible porcentaje.