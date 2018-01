Pensionicidio popular

"¿Por qué preocupa el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la Monarquía, el Ejército o la Policía? No hay ninguna otra partida presupuestaria que esté vinculada a una determinada fuente de financiación", apunta la economista Elena Idoate, miembro del Seminario de Economía Crítica de Taifa. El último y nefando espectáculo político, ha rescatado a una de sus estrellas mediáticas. "Villalobos, sobre las pensiones: Tenemos la obligación de decir a los que tienen cuarenta y cinco años: ¡Cuidado, hay que pensar en el ahorro!", ("La Voz de Galicia", 16/01/2018). ¿Qué trasiegan entre bambalinas gerifaltes encumbrados? Más les valdría apuntarse al respeto por el futuro de personas atareadas en la supervivencia diaria, que buscan trabajo continuamente, rechazadas una y otra vez o explotadas, y que forzosamente se acoplan a la precariedad, amarradas a la esperanza diaria, sin poder cotizar lo suficiente para la senectud. Niños pobres, jóvenes a salto de mata laboral y ancianos mendigos. ¿Cuándo ahorrar? Millones de mujeres y hombres, no números, ni material de chascarrillo, anhelan contribuir con su trabajo, inventiva, arte, al resto de la sociedad, confiando alcanzar una vejez sin penurias. Si hay algo inmutable, es la irreversibilidad del tiempo y los procesos de envejecimiento orgánico; a pesar de peluquerías, masajes, psicologías positivistas, circunstancias y genética. Reumatismo, lesiones intervertebrales, aunque se traten con el suero del médico ruso, presidente de la Academia de Ciencias de Ucrania, Alexander Bogomoletz, continúan su degeneración; arteriosclerosis, parkinsonismo, temblor senil son muestras de vejez. Las inyecciones con la misteriosa fórmula de la infortunada doctora rumana Ana Aslan, "elegida por las personalidades más disímiles: Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Claudia Cardinale, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Jonh F. Kennedy, Suharto, Omar Sharif, Mao Tsé-tung", ("La Nación", 27/08/2006); batallan ante lo irreversible.

"Yo tengo sesenta y ocho años y estoy divina de la muerte", proclama Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo para el "análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse"; firmado en 1995, con Felipe González (PSOE) como presidente. ¿Cuándo será requisito ineludible la elegancia en el discurso de quienes representan a un país, a la altura del siglo veintiuno, y en un entorno de civilización contemporánea? "Losgenoveses.net", en artículo sobre lo apuntado por "El Mundo", en marzo de dos mil quince, apunta que en dicho año, ya se contabilizaba una jubilación para el matrimonio Arriola (Pedro Arriola Ríos, asesor externo del PP, sevillano y sobrino de Juan Ramón Jiménez, "dirige ahora la estrategia escapista de Rajoy a precio de oro, según Bárcenas", ("El Plural", julio de dos mil trece) y Villalobos de "cerca del millón de euros anuales (120.000 corresponden a Celia que dispone además de aparato administrativo, chófer y coche oficial)".

¿Qué filosofía transmiten próceres gubernamentales cuyas maniobras sociales son caóticas, diseñadas en función de propósitos netamente capitalistas? ¿La del vasallaje más grosero? "Bancos y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la población española al sector privado. Los lobbies y think tanks de la banca y las aseguradoras, titulares de la mayoría de los planes de pensiones. Ya lo han hecho en muchos países de América Latina (Pinochet en Chile, Menem en Argentina). En 2013, Rafael Doménech subdirector de la Oficina Económica del entonces presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), fue seleccionado por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) como uno de los doce sabios que definieron el llamado factor de sostenibilidad, es decir, cuanto se recortarán las pensiones a partir de 2019 para compensar que viviremos más años", publica digitalmente "El Salto Diario". Jose Luis Rodriguez Zapatero, en dos mil quince congeló las pensiones, retrasó la edad de jubilación a los sesenta y siete años, y puso en vigor la excluyente Ley de Tropa y Marinería, mediante la que, a los cuarenta y cinco años, se despide al noventa y cinco por ciento de soldados y marineros.

Si en el dos mil doce, año del multimillonario rescate bancario español, el saneamiento del fondo de reserva era notorio, ¿cómo se ha llegado a la situación actual? Muy sencillo. Mariano Rajoy, apoyado por consejeros, mentores, del talante de Arriola (creador de: "la niña de Rajoy", "¡Váyase Sr. González" y la estrategia del "dontancredismo"); "decretaba que el Gobierno podría disponer en adelante de este fondo, sin más trámite que una notificación previa al Congreso. A partir de entonces, el Gobierno del PP ha retirado una media de 13.500 millones de euros cada año", ("El Salto Diario"). Como dice el humorista José Mota: "Las gallinas que entran por las que salen". En eso estamos. Gürtel, Malaya, Lezo, Nóos, Operación Ninette, Púnica, Auditorio, Taula, Brugal, Castellano, Emarsa, Naseiro, Pokemón y otros muchos, sin olvidar los propios al PSOE, entre los que se cuentan: AVE, Ciempozuelos, Mercasevilla, Pulpo, Emperador, Filesa, Flick, Guerra.

A partir del año dos mil diecinueve, respecto a las pensiones, "se cobrará menos al mes pero durante más años, según el BBVA". ¿Jubilación o ensoñación? Portavoces femeninas comunican sin pestañear, dictámenes gestados por un sistema masculino disfrazado mediante cuotas de paridad. Mujeres sujetas a los hilos del poder que parecen eludir la realidad de millones de otras mujeres que, en primer grado, sufrirán la exclusión. Mujeres para el trabajo sucio de encararse al pueblo: Trinidad Jiménez (PSOE) ministra de Sanidad, ante la alarma suscitada por la noticia sobre la gripe A: "Quizá estemos exagerando un poco"; Ana Mato (PP), a raíz de un caso de ébola: "Estamos identificando la fuente del contagio"; Celia Villalobos (PP), de cara a la jubilación, propone a los jóvenes que empiecen a ahorrar "dos euros al mes, menos que una cajetilla de tabaco". La política continúa siendo territorio fundamentado en el patriarcado, lejana al concepto de servicio y a la diversidad de cualquier comunidad. Durante el debate "Espacio público", en las jornadas Dona i Cinema, la artista trans disciplinar Anna Maria Stainao, comentaba: "Si uno tiene unos privilegios no se da cuenta cómo se siente quien no los tiene. Nosotras estamos más expuestas a cosas que no queremos". Por su parte Serena delle Donne, integrante de Les Waterpartis, confesaba: "Estamos intentando colonizar otros espacios, hay que ocupar el mayor número posible".

"Notitia Criminis", en uno de sus reportajes, pone en tela de juicio la utilidad de las "declaraciones de bienes, rentas y actividades" presentadas por cargos públicos: "Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana (ahora ex presidente), presentó unas cuentas que le acreditaban como indigente, o Manuel Chaves (caso ERE), ex presidente de la Comunidad Andaluza, declaró un patrimonio no menos paupérrimo". El escritor y periodista norteamericano James Oliver Curwood, en su autobiografía: "La gloria de vivir", expresaba: "Se ha dicho que si una cucaracha pudiera concebir un Dios, lo concebiría bajo la forma de una poderosa cucaracha"