Zanahorias

Todas las generalizaciones son falsas (¿menos ésta?: la paradoja del escéptico que sólo cree que no cree en nada), aún así, permitan que me equivoque: los partidos de la derecha ideológica tienen un comportamiento reptiliano a la hora de (no) asumir las culpas y las responsabilidades: mudan la piel, aunque el bicho permanezca. Miren el PdeCat que antes era Convergència y que, sin embargo, no se sienten ni aludidos ni concernidos por las sentencias que les condenan: Convergència no existe y «nosotros» somos otros, no «ellos». Idéntica respuesta entre los miembros del PP y PPCV ante el órdago al que asistimos por el «caso Correa» (donem-li gust al xic, digo de Gürtel): están juzgando el pasado, a unos «ellos» que ya no somos «nosotros». Podríamos decir que, aunque no defiendan explícitamente el mito fascista del «hombre nuevo» y del nuevo amanecer, ya les viene bien levantarse cada mañana como nuevos: el mito detergente de Perlán (con perdón para Perlán). Si fueran dialécticos, sin embargo, asumirían que somos lo que somos y lo que no somos porque ya lo fuimos o por no haberlo llegado a ser. En fin: mucha crítica gratuita al tripartito y ellos eran un «repartito» que nos salió por un ojo de la cara.

No es solo por joder (otra vez y un poquito más, aunque también), pero que la Agencia Antifraude pague 10.000 euros al mes por el alquiler de su sede es una estafa. Deberían investigarlo.

Hay cosas buenas y cosas malas. Si fuera así, parece que convendría alentar e imitar las buenas y evitar y censurar las malas. Supongamos que correr es bueno, por ejemplo. Si fuera así, deberíamos imitar a los que corren y proponernos realizar alguna carrera de vez en cuando. Digo yo que alguien nos diría: «¡qué bien, ya corres como yo!». No sé. Digo esto porque a mí el «anticatalanismo» me parece una de las muchas cosas malas, sin embargo el PP acusa a Ciutadans de copiarles el defecto. Pero es que, además, si por el contrario no fuera una cosa mala, sino buena, entonces deberían decirles: «¡qué bien, ya sois anticatalanistas como nosotros!». Pero no y tampoco: quieren ser los muy y mucho y únicos anticatalanistas del pueblo.

Esto parece lo del palo y la zanahoria. Desde que se inició la legislatura y en la ciudad se tomaron las primeras medidas para mejorar la movilidad y pacificar un poquito el tráfico, algunos, sin señalar, se pusieron en «campaña»: criticaron las peatonalizaciones, las carriles bici, las bicis y, siempre siempre, a Grezzi y Ribó: si no llueve la culpa es de Joan y si llueve de Giuseppe. El palo. Sin embargo, pero por la parte de la zanahoria, la política de movilidad del consistorio y el anillo ciclista no paran de recibir premios y reconocimientos: ahora el nacional de Ciudad Sostenible en la categoría de Movilidad y Cambio Climático. ¡Ganas de joder!