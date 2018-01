Instagram crece al son de las "Stories"

Instagram comienza el año con varias novedades enfocadas a perfeccionar las "Stories", su gallina de los huevos e oro. Al contenido que desaparece en 24 horas se podrán añadir gifs y mensajes de texto (por petición popular) pero también se notificarán los pantallazos y se muestra la última hora de conexión de los usuarios. Una serie de medidas con las que Instagram pretende seguir en la cresta de la ola. Los últimos datos indican que la red social supera los 800 millones de usuarios gracias al empujón de las "Stories". Sus gráficos van en aumento al son del éxito de las burbujas de contenido efímero: 250 millones de personas utilizan la herramienta a diario. Con este panorama a las "Historias" de Instagram no les faltan mimos y reciben actualizaciones constantes. En esta ocasión, toca unificar criterios. La red social toma prestadas varias características de su hermano Whatsapp con diferente acogida. Los usuarios no han recibido bien que Instagram muestre su última hora de conexión a la plataforma, pero se puede desactivar. "Lo considero un atentado a mis derechos fundamentales y a mi libertad de ignorar mensajes en paz" o "Instagram se está poniendo la gorra de Policía" fueron algunos de los mensajes en Twitter de quienes se percataron la semana pasada de que, junto a los mensajes privados de Instagram, aparecía la última vez que esa persona había entrado en su perfil. O lo que es lo mismo: se puede saber si alguien ha leído el mensaje. Algo que ya vemos en Whatsapp y el Messenger de Facebook, las otras redes sociales de Mark Zuckerberg. Para la tranquilidad de los detractores, esta función se puede desconectar en la configuración de la cuenta, desactivando la función "Mostrar estado de actividad". Los gifs o imágenes animadas son otra de las funciones que llegan de la mano a las redes de Zuckerberg. Instagram trabaja con la plataforma Giphy en la creación de un catálogo de gifs para introducirlo en las ´Stories´, como el que ya existe en Whatsapp. Algunos usuarios ya disfrutan de esta opción por lo que es cuestión de tiempo que llegue a la inmensa mayoría. También está a punto de aterrizar la opción "Type" para compartir sólo texto con fondos de colores en las "Historias". "La próxima vez que hagas una captura de pantalla de una historia, la persona que la publicó será notificada". Este es el mensaje que comenzará a aparecer en unos días para avisar al usuario de que los pantallazos a las "Historias" serán notificados. Instagram trata así de preservar la intimidad de los usuarios al tiempo que incorpora la última hora de conexión. Algo tan paradójico como la afirmación de Tim Cook, CEO de Apple, sobre el uso de la tecnología. "No quiero que i sobrino esté en redes sociales", afirmó el magnate en su visita al Harlow College de Essex, uno de los 70 centros europeos que incorporan en su plan docente el programa de Apple para aprender a programar.