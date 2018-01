Una antiga i actual reflexió sobre les falles

Estos últims dies és notícia el paper que té la dona en la festa fallera. No és fàcil la realització d´una anàlisi d´eixe tipus. El respecte a la tradició d´un col·lectiu i el dret a la igualtat de sexes a voltes resulta complicat de manifestar. No obstant això, en eixe debat, hi ha dos punts que mereixen tindre en compte: les reflexions que ja fa quasi 25 anys en feren els investigadors fallers i les possibilitats de superar la discriminació actual de la dona en la societat i en la festa.

El 1994 s´obria el primer número de la Revista d´Estudis Fallers de l´ADEF amb dos estudis dedicats a la realitat de la dona en la festa. L´actual director dels museus festius municipals, Gil-Manuel Hernàndez, presentava l´estudi Censurada, venerada i desitjada. La investigació se centrava en la consideració de la dona a través de l´imaginari col·lectiu faller en els temps del franquisme. En les seues conclusions l´esmentat professor concloïa que en la festa brollava un sentiment d´oposició a l´emancipació femenina i un masclisme si fa no fa declarat. Semblaven acusacions intenses, i ho eren. Però realment no suposaven més que l´enumeració d´actituds presents en la societat de la postguerra que mimèticament s´incorporaren a la festa.

Un segon estudi d´aquella revista estava escrit per este articulista. Es titulava La dona patida i la dona viscuda. Feia un recorregut al conjunt de situacions que a la dona tocava viure, i en alguns moments patir, en el temps de la transició democràtica. Es finalitzava dient que: «€fins ara les relacions de gènere estaven quasi sense analitzar€ i és necessari aprofundir en elles». De tot açò han passat més d´una vintena d´anys i les relacions de gènere continuen sense valorar-se com toca. Temps hi ha hagut per a plantejar-ho. Sembla que ni als gestors de la festa ni als governants d´eixos anys els va preocupar massa el tema de la major o menor marginalitat de les dones.

Tanmateix el problema ha estat allí. En molts casos, s´ha tractat d´actituds mimètiques que inconscientment el col·lectiu ha repetit procedents del que es feia en la societat. Corregir-les tampoc no significa un canvi radical de les falles. En uns altres casos, han sigut missatges en els cadafals que no afavorixen la integració i no val la pena continuar-los.

La falla és un espill social però també té un gran poder mobilitzador. Els xicotets canvis en la festa a voltes tenen grans repercussions socials. Així que des d´eixes premisses, i sense tindre com a objectiu la crítica a les falles, és moment de potenciar modificacions xicotetes que ajuden a fer una societat més justa.

En eixe debat hi ha sectors que sempre estan dispostos a la crítica i uns altres que respectuosament en discrepen. Tots ells mereixen ser escoltats i valorats. Sols cal sol·licitar-los que siguen tolerants. A banda, es troba una veu que escrivia fa uns dies en este diari, la qual s´expressava com si fóra part d´un col·lectiu al qual no representa. Eixe articulista ho intentà a principis dels 90 de segle passat, amb l´objectiu que la festa aprofitara per als seus interessos, però no se li va autoritzar.

En definitiva, la reflexió sobre el problema de gènere en la festa ve de lluny i ha de continuar. No és un atac contra la falla sinó una revaloració de la festivitat. Sense ella, no es pot explicar la realitat actual i amb elles es pot aconseguir una societat més justa. Per tant, cal deixar pas al debat de gènere en la festa no com una ingerència sinó com un reconeixement i una manera de contribuir al millor avanç d´este patrimoni immaterial de la humanitat.