Buscando al hijo de «la jabalina»

En 2017 se cumplieron 100 años del nacimiento de María Pérez Lacruz, «La jabalina», en Teruel, primera hija de Isabel Lacruz Civera y de Manuel Pérez de la Esperanza. En 1923, cuando María tenía 6 años se trasladó toda la familia al Puerto de Sagunto atraídos por el abundante trabajo que proporcionaba la construcción de una siderurgia por la empresa Siderúrgica del Mediterráneo.

La Guerra Civil fue un momento clave en su vida ya que, con 19 años recién cumplidos, se enroló en la Columna de Hierro en el frente de Teruel. Resultó herida grave y fue trasladada al Hospital Provincial de Valencia donde permaneció durante tres meses hasta ser dada de alta. Poco después se incorpora a la siderúrgica convertida en fábrica de armamento.

El año 1939, cuando tenía 22 años, fue el año más feliz y más desgraciado de su vida. Estaba en Cieza, donde se había trasladado parte de la fábrica, y allí se encontró con su novio Pedro López Leceta. Eran momentos en que se sabía que todo estaba perdido; que el final trágico de la guerra estaba muy próximo con la derrota de la República. Fueron unos días o semanas en los que, pese a todo, María fue feliz con Pedro del que quedó embarazada.

Poco después, ese mismo año, María fue detenida primero en el Puerto, donde sufrió las humillaciones habituales que los cobardes vencedores infligían a las mujeres rojas, y luego en el Gobierno Civil de Valencia, la prisión de Santa Clara y finalmente en la Cárcel Provincial de Mujeres de Valencia.

No podemos afirmar que María sería feliz cuando a finales de este año 1939 dio a luz en el Hospital Provincial al hijo o hija que había concebido en Cieza. No hay ninguna duda, por los documentos y testimonios consultados, que María tuvo un hijo o una hija, pero no tenemos el menor dato de cuál fue su destino.

Recabar de nuevo, información sobre este hijo es, en realidad, el principal motivo de este artículo. Parece imposible que nadie sepa qué fue de él, que nadie nos haya podido dar la menor pista sobre su destino. Si alguien que lea estas letras tiene la menor pista, por insignificante que le parezca, le ruego que nos lo haga saber. Es muy probable que alguien sepa algo de él, que esté vivo en algún sitio ya que su edad en estos momentos sería de 77 años.

Podemos barajar varias hipótesis pero sin ninguna prueba consistente. La más probable es que le fuera robado y dado en adopción a alguna familia del régimen. Ninguna otra alternativa parece posible si tenemos en cuenta que María tenía en Isabel una madre con arrestos suficientes para cuidar a su nieto de haber sido posible, mientras su hija estaba en la cárcel, ya que en aquellos momentos nadie podía sospechar que María sería fusilada.

También para mí se cumplió un aniversario en 2017, ya que se cumplieron diez años desde que se publicó mi libro sobre María y desde entonces pienso frecuentemente en el destino de esta criatura que tendrá casi mi edad. Confieso que no recordaba el centenario del nacimiento de María. Sin embargo, nunca me olvido del día 8 de agosto de 1942, en que fue fusilada en Paterna junto a dos labradores de Fuenterrobles, un carpintero de València, un albañil de Alberic, un curtidor de Gandia y un cobrador de Cullera. Todos ellos casados y condenados por defender la República frente a los golpistas que acabaron con ella.