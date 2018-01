Declaraciones enmascaradas

Antonio Machado puso en boca de su personaje apócrifo, Juan de Mairena, una sentencia que quienes ocupan responsabilidades políticas deberían tener siempre presente. Venía a decir que tuvieran fidelidad a su propia máscara, que no había lío político que no sea un trueque, una confusión de máscaras, un mal ensayo de comedia donde nadie sabe su papel. Les rogaba que se hiciesen su propia máscara para evitar que se la pusieran o impusieran enemigos o correligionarios; y que no la hicieran rígida, tan imporosa e impermeable que les sofocase el rostro, porque más tarde o más temprano hay que dar la cara. Digo esto, porque la última semana estuvo repleta de declaraciones públicas de algunos cargos políticos en la Comunitat que rozaronn el más clamoroso ridículo. Algunas deben proceder del entorno, de los gabinetes de comunicación que en su afán por copar titulares dejan perplejos a los pocos votantes críticos, pero otras deben ser de cosecha propia.

En primer lugar destacó el exabrupto de la consellera de Sanitat, Carmen Montón, al presentar los datos de donaciones y trasplantes en 2017. Al más puro estilo del ínclito Francisco Camps aseguró que la Comunitat era líder mundial, siempre y cuando dividamos el planeta entre comunidades autónomas de más de cinco millones de habitantes. Mairena le diría que no sería capaz de usar esta artificial división para felicitar al restaurante donde hubiera comido la mejor paella del universo.

A la zaga se situó la lideresa de Compromís, Mónica Oltra, al decir que Inés Arrimadas no le disputa el liderazgo a Albert Ribera por ser mujer. Qué cara pondrían los contertulios de la sobremesa de un sábado tranquilo; si le oyesen decir que Inés, la vecina que ha mejorado su situación en la empresa donde trabaja, no arrebata el poder doméstico a su pareja por el sexo con el que nació.

Como es grotesco pensar que Isabel Bonig crea que basta con que el Partido Popular haya pedido perdón por la supuesta financiación ilegal en los años de Ricardo Costa y compañía. Dudo que durmiese tranquila si varios testigos asegurasen en sede judicial que su progenitor había pedido a ciertos presuntos delincuentes emitir facturas falsas para pagar el convite de su aniversario de bodas.

De igual guisa resulta chocante constatar que el síndic de Podemos, Antonio Estañ, confunda al anfitrión con el organizador de los premios de la Fundación Broseta que se realizó como todos los años en el Palau de la Generalitat para atacar al Molt Honorable president. Algo así como culpar a la fallera mayor por el repertorio de la orquesta que tocaba en la verbena de la víspera de San José.

Por su parte, las cabezas pensantes de Ciudadanos deben estar meditando qué debe decir su futuro candidato para llamar la atención de la prensa. Porque para superar estas perlas enmascaradas hace falta mucha imaginación. Tanta que todavía están buscando alguien con suficientes narices para soltarlas en público sin que se le caiga la cara de vergüenza.