Anticiclones llovedores

El otro día una amiga fue a comprar una estación meteorológica sencilla y el de la óptica le dijo: «Si ves que la estación te marca lluvia y no llueve, es que han pasado los aviones». Algunos agricultores murcianos, mal asesorados, han ido a ver al delegado del gobierno en Murcia para que controle las avionetas que, según ellos, provocan súbitas subidas de la presión atmosférica que impiden que llueva, porque, «como todo el mundo sabe, hace falta baja presión para que llueva» ( modo ironía). El otro día uno de mis alumnos se sorprendía cuando le hablaba de bajas presiones con 1020 o 1025 milibares en su centro. Todas estas noticias, aparentemente inconexas, están relacionadas. Resulta que en muchos lugares del entorno mediterráneo no sólo no es necesario que haya baja presión en superficie, por debajo de 1013 milibares, sino que, muchas veces, las lluvias se producen con altas presiones en superficie pero, eso sí, bajas presiones y aire frío en altitud. Sin ir más lejos, La DANA de estos días se ha dado con una «baja» relativa en superficie de 1020 o 1025 milibares y las lluvias más intensas pueden darse al situarse en la parte sur de un potente anticiclón, con 1035 milibares sobre nosotros, arrastrando aire húmedo supramediterráneo de largo recorrido. El hecho es que los relieves litorales, con el efecto disparo de los vientos húmedos, ayudados por el efecto succión de la baja en el altitud, suplen de sobra el «problema» que supone la falta de bajas presiones que faciliten los ascensos. Tanto es así que en la vertiente mediterránea, muchas veces, con presiones muy bajas, pero con vientos de poniente, aunque las estaciones caseras lo indiquen, no va a llover. Si las avionetas causaran algún problema en la lluvia, sería por la siembra de núcleos de condensación, que también puede servir, en teoría y de forma muy local, para provocar lluvia o para romper tormentas, y nunca por provocar subidas en la presión atmosférica, pero es absurdo pensar que en días de poniente, en los que apenas va a llover en Murcia, sean las avionetas las que rompan las nubes. El paisaje denuncia el clima de cada zona y los que vivimos en el sudeste sabemos que en nuestras tierras no hay verdes pastos ni robles, ni hayas, sino vegetación esteparia en los entornos semiáridos y bosque mediterráneo y trilogía mediterránea en los entornos más húmedos, y eso es porque nuestro clima es así, no porque lo provoque nadie. En definitiva, espero que llueva, y mucho, para todos los que lo estamos esperando, aunque sea con altas presiones.