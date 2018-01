La decisión de Katie

Katherine Graham, la dueña y editora del Washington Post en 1971, no había nacido para eso: rica por su casa, era una niña bien que se movía en los círculos de la jet-set de la capital política de los Estados Unidos, y que era reconocida por ofrecer las fiestas más glamurosas y exclusivas de la ciudad. Cuando su padre se retira de la primera línea, en vez de ceder el cetro a su heredera natural, le da el mando a su yerno, el marido de su hija, a quien considera apto para llevar las riendas del negocio. Pero al cabo de un tiempo éste se suicida, y a Katherine no le queda otra que hacerse cargo del periódico. Así que ahí tienen a esta mujer que parece que no ha roto un plato en su vida, quizá hasta un poco mojigata, bien comida y bien servida desde pequeñita, teniendo que lidiar con los follones en los que, día sí día también, le mete el director de su periódico, Ben Bradley.

Todo esto lo cuenta estupendamente bien Spielberg en Los archivos del Pentágono, a la vez que desarrolla la trama del asunto que cambió para siempre la relación de la prensa ante el poder político: la publicación de unos informes confidenciales realizados por el Pentágono donde se reconoce el fracaso absoluto de Vietnam, y donde se indica que cada presidente que pasó por allí -incluído Kennedy- no hizo otra cosa más que pasarle la pelota tal cual al siguiente.

El caso es que todo llega a un punto en que el Katherine Graham, Katie para sus conocidos, en la semana además en que el Post sale a Bolsa por la necesidad de conseguir fondos, tiene que decidir si publicar el informe o no. El sí implica posibilidad de ir a la cárcel (por sacar a la luz documentos que pueden atentar contra la seguridad del país). Así que se trata de una decisión inhumana, elefantiásica, abisal. Atrapada entre la presión para publicar de esa fuerza de la naturaleza que debía ser su director, Ben Bradley, y entre la de los consejeros financieros y legales que le avisaban de la catástrofe en la que podía meterse (cárcel y ruina económica), a la editora no le llegaba la camisa al cuello. Así que ahí tienen a una chica nacida para dar fiestas estupendas metida en un berenjenal de tal calibre.

¿Qué le pasó por la cabeza a esta señora, para arriesgarse finalmente de la manera que lo hizo? ¿su dignidad -¿acaso no hubiera sido digno querer mantener su empresa a salvo y no querer ir a la cárcel? ¿su rebelión íntima y personal ante un destino que parecía marcado desde pequeñita?¿O una suerte de ráfaga de inconsciencia, de querer saber qué se siente al lanzarse al vacío y sin paracaídas, tras una vida llena de comodidades? Sea como fuere, la decisión final marcó un hito en el periodismo mundial, asentó a la prensa como poder fáctico y les sirvió de entrenamiento para lo que vendría meses más tarde, el escándalo «Watergate», que acabó con la dimisión de todo un presidente de Estados Unidos, por mentiroso. El Washington Post entraba en el Olimpo por derecho propio y podía mirar de igual a igual al poderoso New York Times, y a partir de ahí generaciones enteras de jóvenes llenaron las facultades de periodismo. Bien es verdad que hubo efectos colaterales: bastantes directores de periódico pasaron de fumarse puros con los políticos a levantarse todos los días con ganas de tumbar a presidentes de gobierno?. pero saltándose todos los pasos previos que hizo el Post con Nixon: su dimisión fue una consecuencia de sus extraordinarias investigaciones, no un fin en sí mismo. En España (y reconocido posteriormente por alguno de ellos) hubo una época en que el fin diario era hacer dimitir a Felipe González. El cómo se consiguiera no importaba nada. Pero esa es otra historia: La moraleja final es que esa niña bien, a quien el destino parecía que le reservaba un cómodo papel de secundaria de lujo de su marido como organizadora de cócktails de postín y esposa y madre ejemplar, con su decisión cambió el rumbo del oficio y se convirtió en una editora extraordinaria. A sus pies, señora Graham.