La sortija y el armario

«Forces adverses: Us coneixem d´antic./A contravent, a contra cor feriu la vida./Pero l´amor es fort. Germina/amb vosaltres pel mig!». Matilde Llòria (1960)

Es difícil expresar con qué cara te quedas cuando confirmas que has estado gobernado por delincuentes durante veinte años. El acomodado comerciante escogió como regalo navideño, para su esposa, una espléndida sortija de brillantes. Ella, al recibir la joya, reconoció que era preciosa, pero lo que quería y necesitaba era un armario. Lo útil anula lo suntuario. Así les ocurre a los valencianos con la inauguración improvisada de un sucedáneo de AVE que conecta Castelló con Madrid, vía València y avanza 30 minutos sobre el sistema convencional, cuando funcione. La demanda ferroviaria que reclama el País Valenciano, desde 1989, no es para ir a Madrid más rápido y mejor. Ni una vía de tres carriles ni el engendro del tercer hilo, ni un tren que parezca ser lo que no es. Los valencianos no quieren sortijas para presumir. Persiguen un armario digno y eficaz que les permita penetrar en Europa sin demora ni sobreprecio. Para ser competitivos.

Vectores. Exigen el llamado Corredor Mediterráneo con alta velocidad –a 300 km/h– y un trazado ferroviario decente sin interrupciones ni paradas que conecte el litoral mediterráneo con el resto de Europa. ¡Ay! si no estuviera Catalunya por medio€ Para modernizar las infraestructuras de andaluces, murcianos, catalanes y de la Comunitat Valenciana. El president Ximo Puig recibió al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la desafortunada inauguración y estuvo acompañado por la consellera de Infraestructuras, María José Salvador. La consellera, a quien corresponde la competencia en vías y transporte, manifestó su descontento ante un acto inaugural que, además de ser un fracaso –el tren estuvo parado más de 30 minutos– supone una mofa de la sociedad valenciana, por desdeñar sus reivindicaciones.

Ejes. La Administración central, obcecada por la concepción radial de la Península Ibérica, ignora que la periferia necesita ejes. El eje del Mediterráneo, donde se concentra la parte más importante de la riqueza en España, requiere estrategia, seriedad, compromiso, inversión y voluntad política. Hasta ahora, con gobiernos estatales del PP y PSOE, la Comunitat Valenciana únicamente tiene puesto relevante en el eje de la ignorancia del poder central del Estado. El sociólogo Salvador Cardús ha publicado un artículo en La Vanguardia –«No nos conocíamos»– sobre el origen de la nefasta relación Catalunya-España. Lo basa en la carencia de conocimiento y asunción de quienes mandan acerca de cuanto ocurre en diferentes territorios y su idiosincrasia. Deprime que los únicos ejes que funcionan en la Comunitat Valenciana sean el de la ignorancia, el de la corrupción, el de la infrafinanciación, el del déficit en inversiones, el de la asfixia autonómica, en sanidad y educación, el del desempleo juvenil y el de la pobreza lacerante.

Ignorancia. En su artículo, Cardús analiza la problemática catalana que incrementa el abismo civil entre catalanes. Entre éstos y los españoles. Obsesionado por la vigilancia fronteriza en los Pirineos, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido exhibe su desconocimiento del problema acuciante en Catalunya. Del mismo modo que el elegante ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, supone que amortigua el descontento de los valencianos inaugurando sonadas chapuzas que sirven sólo para acercar Madrid a la Comunitat Valenciana para veranear. Sin afrontar el desafío de vertebrar el litoral mediterráneo en su salida natural al resto de Europa. El turismo, las exportaciones, la hortofruticultura, la industria automovilística, la cerámica, el textil que resucita y otros sectores económicos, requieren que esta amplia región interautonómica (Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana, Catalunya y Baleares) disponga de bagaje avanzado e infraestructuras que la equiparen a la Europa desarrollada. Donde están sus clientes y proveedores. Y los del resto de España.

Humillación. No entienden nada, cuando a Rajoy únicamente se le ocurre, para mejorar las relaciones, plantear un chantaje a Puig. Se inventa el infundio de que para cambiar el sistema de financiación de las autonomías, el PP necesita el apoyo parlamentario del PSOE. Ximo Puig es culpable de su desgracia. Rajoy presupone que el presidente valenciano hará lo que le conviene al Gobierno del PP ¿Son colegas? La mezcla de desconocimiento, prepotencia y humillación con catalanes y valencianos denota que la brecha abierta entre territorios se convierte en abismo insalvable. No por resistencia política ni por posicionamiento ideológico, sino por elemental instinto de supervivencia. Los valencianaos no son conscientes de la gravedad de la crisis financiera que padece el País Valenciano por la mezquindad reiterada del Gobierno de Rajoy. Incumple sus compromisos y la más elemental lealtad institucional con la Generalitat y con los ayuntamientos. No queremos joyas, propias de la coentor. Necesitamos armarios.