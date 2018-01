Cal portar la república a les institucions valencianes

L´eradicació de la corrupció i l´eliminació de l´espoli econòmic que patim els valencians sols es podrà superar si aconseguim impregnar a les institucions valencianes: ajuntaments, diputacions, Parlament, Consell i Generalitat, de l´ètica i relacions republicanes, és a dir si reivindiquem i portem a les institucions valencianes la república. Cal que els partits valencians que es reclamen republicans porten, sense més dilacions, la reivindicació per instaurar la república en els seus programes electorals i la facen majoritària en les institucions.

La manifestació del 18 de novembre passat, convocada pel PSPV, Compromís, Ciutadans i Podem, implorant a l´Estat dinàstic un millor finançament s´ha demostrat inoperant. Ara el president valencià està demanant ser rebut en el Senat dinàstic per a tornar a implorar «un tracte just», com explicitaven els cartells de Compromís, on es veia una mà, que entenem era valenciana, donant-li-la a una altra que entenem era la de l´Estat dinàstic, es a dir els nostres polítics valencians donant-li la mà al lladre monàrquic que entra per Almansa.

No dubte de la bona fe de Ximo Puig i Mónica Oltra, quan demanen a l´Estat dinàstic un «tracte just» per als valencians, o la bona fe d´Isabel Bonig per intentar eradicar la corrupció del seu partit. Però tots ells s´estavellaran en els seus intents, perquè dins del règim del 78 no hi ha solució per als problemes dels valencians. El règim del 78, concatenat al del 39, està esgotat. Cal que els republicans valencians ens coordinem per a encetar un procés constituent amb l´objectiu de guanyar les institucions valencianes per a la república i que, esta, al nostre parlament no pot ser més que valenciana. Cal passar de la nostàlgia republicana del 2006 a l´acció política republicana de futur del 2018.

Els valencians, d´Oriola a Vinaròs, hem de fer-nos visibles per a pujar al tren de la història que s´ha començat a posar en marxa. No hem de tornar a ser espectadors, no hem de servir per a ser moneda de canvi d´altres, no hem d´esperar res de ponent: a Ximo Puig no l´escoltaran en el Senat, tal vegada ni el deixen parlar. No hem de mirar cap a Madrid, al contrari, la nostra acció republicana ha de ser allò que faça girar el cap d´ells cap a nosaltres.

Esta vegada els valencians ens hem de fer de respectar, hem de ser protagonistes i hem d´estar presents allà on es prenguen les decisions que ineludiblement ens afectaran, i això serà d´ací a poc de temps. És per això que la societat civil republicana hem de posar-nos ja en marxa perquè els polítics que ens demanen el vot s´afegisquen a eixe procés constituent republicà que els reclamem. Els valencians no som, ara per ara, independentistes però el que si som és majoritàriament republicans. Valencians i republicans.