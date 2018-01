La cárcel de papel... del PP

Me parece oportuno utilizar casi el mismo título de mi columna para referirme, esta vez, a la situación que atraviesa el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Juntaré algunas reflexiones labradas durante los últimos años acerca de qué es lo que le ocurre a este partido empeñado, no sólo en hundirse sino que, más allá, en deshacer la base sociológica que le ha venido dando crédito en las urnas. Y fuera de ellas.

Tengo la convicción de que el PP debe desaparecer de la Comunidad Valenciana tras los diferentes y diferidos casos de corrupción que se han ido sabiendo y de otros que aun sabidos, no se sabrán del todo. Quiero no obstante, dejar testimonio de lo que digo.

En política, como en el amor o crees, confías, o no. O sientes, o no. Desde 2009 anda el partido escorado en una suerte de naufragio que le ha hecho perder peso en términos de confianza reputacional aun cuando los electores le han permanecido fieles en bastante medida.

En 1995 el PP torció la hegemonía socialista en la Comunitat merced a una estrategia de inmersión diseñada por Eduardo Zaplana (de Cartagena) y, entre otros, por el convicto Rafael Blasco. Otro factor clave para su liderazgo fue el autismo social del PSPV que hizo imposible la alternativa a un partido diseñado, con escuadra y cartabón, con las necesidades emocionales y culturales de la Comunitat. No debemos olvidar como el PP se merendó, ademas, a la posible posibilidad de una fuerza regionalista en el llamado pacto del pollo que debilitó a una Unió Valenciana capaz de todo bajo la brocha de un Vicente Gonzalez Lizondo, popular y populista donde los haya, hasta que el traidor Hector Villalba acabó con su carrera y con el partido. De cómo abandonaron la nave de Unió Valenciana gentes como Maria Angeles Ramón Llín, José María Chiquillo, Vicente Martinez Marco, Fernando Giner, Alfonso Novo, Irene Beneyto€ ya se ha escrito bastante, hasta dejar el esqueleto del proyecto populista de Lizondo en un esqueje de matorral.

Desde 2009 en el PPCV y, también, en el gobierno de Rajoy vienen manteniendo posiciones de acomodo frente a los diferentes casos de corrupción que le sacuden el hocico y que como latas de atún, se van abriendo y se van sabiendo. No parece que exista una estrategia labrada frente a los diferentes casos que se van desgranando en los juzgados, ni en los que están por venir. Dias atrás, Alvaro Pérez (creo que deberíamos ahorrarnos el «mote» para impedir que proliferen los de otros, que a buen seguro producirían la misma sorna en el publico pero, quizá, menos gracia a los referidos), puso la tilde en la apertura del tercer testamento en clara alusión a la pieza del Gurtel relativa a la visita del Papa en la que, como no, aparece otra vez, Cotino, madre del amor hermoso la que se puede liar cuando las revelaciones del encarcelado Alvaro Perez salgan a la luz, aunque sospecho que, como siempre, nadie sabia nada o buscarán a otro muerto para que se atragante con el marrón.

He observado en los diferentes testimonios de Lezo, Gurtel, Taula, Emarsa, € que hay tres tipos de memoria. Cuando se les pregunta a los que saben,o deberían saber, por los temas en cuestión, unos muestran buena memoria, otros, mala memoria y los más, muestran la memoria conveniente.

En el PPCV se han venido elaborando mentiras para consumo interno y externo de la opinión publicada, aderezadas con titulares de fervor desde posiciones periodísticas amigas de fabricar un estado de opinión favorable, ahora destruido por los diferentes testimonios de los procesados y procesadas en los casos que atenazan la yugular reputacional pepera. Ha venido envolviendo los hechos, los suyos, en burbujas de opinión mediática aun cuando los conflictos procesales en los que andan metidos se alimenten de sus propios excrementos. La corrupción del PPCV parece una suerte de muñecas rusas, de esas que se iban sacando unas de otras y en las que nadie sabia nada de la anterior. Física y metafísicamente imposible.

Lo cierto y verdad es que tal y como aparecen las noticias y las afirmaciones de los arrepentidos (manda huevos que haya algún empresario reincidente y arrepentido repetido y hasta con mismos apellidos de políticos) ha sido sistémica. El PP ha venido perdiendo contacto con la realidad desde hace mucho tiempo y cuando un partido se aparta de la realidad social, comienza a secarse. El olor a agua estancada que aparece en todas las declaraciones de los procesados en los casos que afectan al PP ha puesto a la intemperie la entraña del partido antaño hegemónico, la ficción entre las mentiras y las verdades que se van viendo y sabiendo, se me antoja químicamente perfecta, una de las mas perfectas que he conocido, porque hay que saber y ver que el diablo está en los detalles.

Algunos próceres del PP se promulgaron para si mismos el beso de la ley mientras que, para otros, pretendieron silenciarnos con el peso de su ley. Y aquí, parafraseando a Leonardo Sciascia «no existe presbicia de la memoria», porque la verdad nunca caduca. Los testigos se están enredando con sus testimonios y, hoy, Camps es el autentico crápula de la corrupción porque así lo han acordado las estrategias de defensa de otros, amortizando con esa memoria conveniente a la que antes me refería, la reputación de otros que, tal vez no estuvieran en esa pomada.

Ni Ric, ni Alvaro, ni Paco, ni Juan, € deben disolver ya el Partido Popular o refundarlo de tal manera que no lo conozca ni la madre que lo parió. No pueden seguir representando a una base sociológica que dio impulso a una nueva forma de entender la política y que ahora huye en clave naranja. para no sentirse huérfana ni estafada por los que, nada sabían, nada escucharon, nada hacían. Y yo, desde luego, no me creo que el señor X fuera Camps.

Lo único cierto es que no me creo nada de nada, ni de lo que dicen, ni de lo que puedan decir.