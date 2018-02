¿Alguna vez han tenido la desgracia de compartir oficina con ese tipo de personas que sólo con mirarte te chupan la energía? ¿Con ese tipo de personas que lo único que hacen es desacreditar, humillar y suprimir (psicológica y laboralmente) a otros compañeros? ¿Y si le hablo de ese tipo de gente que pisotea a quien haga falta con tal de conseguir un ascenso? En caso de que la respuesta a todas las preguntas sea sí, muy probablemente hayan tenido la mala suerte de trabajar con un psicópata. Y, quizá, en la actualidad hayan tenido la suerte de haber dejado de trabajar con él hace tiempo.

Y es que suele pensarse que los psicópatas son mayoritariamente criminales. Asesinos en serie, violadores o cualquier persona que destaque por su violencia. Y es un peligro para todos pensar esto. Bueno, para todos excepto para ellos: los psicópatas subclínicos. Se trata de sujetos que no han sido diagnosticados de este trastorno y que campan a sus anchas junto a todos nosotros. Son personas que con sus actos, rozan la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. Que no sepamos identificarlos no significa que no estén, porque de hecho sí están, y hacen muchísimo daño a empresas, instituciones, trabajadores y a cualquier ciudadano que tenga la mala fortuna de interactuar de forma continua con ellos.

Normalmente se suele comparar metafóricamente a los psicópatas con los camaleones: miméticos, capaces de adaptarse al entorno y pasar desapercibidos. Sin embargo, en una relación laboral se asemejan más a las serpientes: reptan, escalando posiciones mientras para ello estrangulan emocional y laboralmente a quien esté en su camino. Son, como dijo el especialista Robert Hare, serpientes en traje. Lo que llama la atención es la facilidad con la que estos sujetos son contratados en empresas. ¿Cómo es posible que nadie se de cuenta de la peligrosidad que suponen?

Su capacidad de mimetización con el entorno unido a la falta de mecanismos adecuados para detectarlos, hacen que se les brinde puestos de trabajo de responsabilidad, dejando tras de sí una estela de destrucción. Son empresarios, políticos, banqueros, profesores universitarios€ pero también personas bajo una falsa capa de normalidad. En definitiva: son depredadores sociales. Atacan a su presa sin importarles si ello conlleva un daño psicológico imborrable, un despido o una condena. Cuando su objetivo es claro y está definido, atacan. Personalmente diría que el lema que les guía es: «El pez grande se come al pequeño».