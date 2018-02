Dejar la televisión

He dejado la televisión. Y la he dejado como se deja el tabaco: abrupta, repentina, decididamente. De un día para otro. Apaga uno el televisor y no lo vuelve a conectar. Es la única manera que da resultado. Es el único método eficaz. Todos mis intentos anteriores habían fracasado porque me lo pensaba mucho, porque dejaba pasar los días acumulando presencia de ánimo, formulando y reformulando el propósito, haciéndome a la idea, dejándome llevar por la cochina inercia, experimentando una y otra vez, sin provecho, sin escarmiento, el escozor de la estafa.

Necesitaba un empujón, un toque galvánico, algo terminante; y lo fue saber que diez minutos ante un televisor en marcha tienen el mismo efecto en el cerebro que diez minutos de hipnosis. Es un hecho comprobado por la ciencia, y por tanto una razón irrefutable para todo el que lleve años intuyendo que la pantalla le roba las mejores horas de la jornada.

El caso es que apagué la tele y al día siguiente había recobrado el tempo de mi vida, el gozo del silencio, la libertad especulativa y el espacio que me rodeaba. En resolución: que pude volver en mí, regresar a la realidad y huir para siempre de la galera donde bogaba, encadenado con otros, al ritmo frenético de un cómitre desconocido. Todo aquél que desee, que necesite con urgencia el sosiego debe dejar, antes que nada, la televisión; rechazar el diezmo cerebral que nos cobra, la merma intelectual que nos inflige, la distorsión en que nos hunde y el paso endiablado que nos impone.

Uno apaga el televisor y descubre su entorno; repara en detalles que, por evidentes que fueran, era incapaz de ver; encuentra manantiales cuya existencia no sospechaba o había olvidado; saca de sí en vez de recibir pasivamente. Uno apaga el televisor y rompe un hechizo, reconquista su voluntad, abandona la borrachera y puede ver claro. Pero no vale apagarlo poco a poco; no vale írselo quitando a plazos, como se hace con el Diazepam. Así no llega uno a nada. La televisión se quita de golpe, a las bravas, como la cera depilatoria. El miedo, la pausa, la dilación sólo hacen más doloroso el trance.