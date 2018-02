Cuestionario para rectorables

Las elecciones a rector/a de la Universitat de València se aproximan y va siendo hora de que las dos candidatas, el candidato y los electores piensen seriamente en el rumbo que desean para nuestra institución durante los próximos cuatro años, planteando con seriedad y rigor los análisis de la situación actual y evaluando medidas para el futuro inmediato y a largo plazo. El siguiente cuestionario podría ser una propuesta de lo que todo elector debería exigir a los candidatos antes de votarles y lo que una campaña honesta debería incluir, además de los consabidos brindis al sol de la mejora de la calidad, la financiación adecuada (cosa que no está en las manos de ningún rector) o poner a la institución en los puestos más altos de cualquier ranking (tarea en la que los actores somos nosotros y no los gestores). Un buen candidato debería responder a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tres actuaciones priorizaría en su gestión? Sin caer en generalidades sobre calidad, excelencia y otros términos que suenan bien pero indican poco de lo que será su gobierno.

2. ¿Cuántos vicerrectores y, en su caso, delegados del rector piensa nombrar? ¿Cree que todos son imprescindibles para el buen gobierno de la institución?

3. ¿Qué medidas tomará para explicar su gestión a los votantes, una vez elegido, y con qué periodicidad?

4. Indique tres medidas concretas relativas al PAS.

5. Indique tres medidas concretas de su política para los estudiantes.

6. Explique su posición respecto de los profesores asociados. ¿Se está cumpliendo la normativa correctamente? ¿Cuáles son sus planes?

7. Indique tres medidas concretas para rejuvenecer la plantilla del profesorado.

8. ¿Cree que existe algún caso de corrupción en el seno de la universidad? ¿Qué haría para impedir que se produjeran sobrecostes en actuaciones económicas?

9. ¿Qué partidas de gasto actuales considera que están sobredimensionadas o serían susceptibles de ser reducidas?

10. ¿Qué partidas del gasto de la universidad le parecen claramente insuficientes y habría que aumentarlas de forma prioritaria?

No me negarán que las preguntas anteriores se apartan por completo del tradicional ¿qué hay de lo mío? o, dicho de manera menos brusca, ¿en qué beneficiará su victoria a mi facultad, mi estamento, mi proyecto o la organización del congreso que llevo entre manos? Ahí quedan los enunciados por si alguien tiene a bien responderlas. En concreto, sería estupendo encontrar las respuestas en los programas electorales o, al menos, que alguien les interpelara en público y con taquígrafos sobre estas cuestiones.