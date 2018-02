La lengua como vehículo de cohesión

La lengua debería ser un vehículo de cohesión y nunca de confrontación. Nadie duda que haya que potenciar las lenguas autóctonas, pero sin demérito del castellano porque todas pueden convivir. Además, España es un país rico en diversidad no solo cultural sino también lingüística. Pero a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando la lengua se convierte en un factor excluyente y determinante.

Mucha culpa de que esto ocurra lo tienen los nacionalismos exacerbados, que te estigmatizan por rotular en castellano un comercio o te ponen a parir por no hablar valenciano, como le ocurrió recientemente a Carmen Amoraga, magnífica escritora, a la sazón Directora General de Cultura y Patrimonio en la Generalitat Valenciana. Da igual si tu gestión es buena, mala o regular; prima la lengua por encima de cualquier otra consideración. También para contratar en los espectáculos culturales.

Antes era la derecha rancia y casposa, la que decidía en función de la ideología, a qué artista contratar y a quién no. Ahora los que están gobernando hacen lo mismo, pero al revés. Moncho Borrajo tiene difícil actuar en Valencia, pero a otros artistas como Xavi Castillo se le han abierto las puertas.

En el mundo de la cultura deberían primar otros valores como el ingenio, el talento, etc, etc, por encima de las razones ideológicas.

El otro día sin ir más lejos propuse llevar a un excelente cómico manchego a un municipio valenciano para que actuara y lo primero que me dijeron es que si no hablaba valenciano me olvidara del tema. Pero ¿cómo va a hablar valenciano, Agustín Durán, si es de Picón, Ciudad Real? Se le puede poner un traductor simultáneo como quieren hacer en el Senado para que sus señorías se expresen en su lengua vernácula, pero poco más.

Da igual que sea un tipo gracioso, que le siguen en las redes sociales más de 70.000 seguidores o que sus vídeos tengan más de 2 millones de reproducciones; el baremo para elegir a los artistas es únicamente la lengua. Una lástima porque se van a perder ustedes a uno de los mejores cómicos del momento.