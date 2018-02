Estación meteorológica u observatorio meteorológico

Antes del nacimiento de las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) sólo existían los observatorios meteorológicos manuales, que aún coexisten con las estaciones automáticas. Son las estaciones meteorológicas manuales tradicionales, con jaula de madera, donde se instalan los termómetros de máxima y mínima, psicrómetros, evaporímetro de Piché, termohigrógrafo y barógrafo, aunque en la mayoría de estaciones sólo disponen de termómetros y psicrómetros. También los observatorios manuales disponen de pluviómetro, y en España se utiliza el tipo Hellmann de 200 cm2 de superficie, que puede recoger un poco más de 200 mm. En las estaciones meteorológicas con más presupuesto también hay un heliógrafo, que consta de una bola de cristal y un cartón que permite saber cuántas horas de sol hay al día. Hay algunas estaciones que disponen de un pluviógrafo, que mide las intensidad de precipitación. No hace demasiados años, alrededor de dos décadas, que se han generalizado las estaciones meteorológicas automáticas de aficionados, donde tenemos una diferente tipología de marcas con precios y prestaciones muy variadas, Davis, Oregon, Rainwise, Nenatmo, etc. Si estas estaciones meteorológicas automáticas no se hace el mantenimiento, seguimiento ni la calibración por sus propietarios sólo son estaciones meteorológicas, pero si estos aficionados realizan estas tareas son observatorios meteorológicos. Para que los observatorios meteorológicos por antonomasia son los manuales, donde los observadores meteorológicos no sólo hacen el mantenimiento, calibración, sino que están observando el tiempo continuamente, y por eso se llaman observatorios meteorológicos. Hay que decir que las personas que hacen fotografías, timelapses y grabaciones de los fenómenos meteorológicos también son observadores meteorológicos, para que sus fotografías muestran la evolución de cómo ha cambiado la meteorología en un lugar determinado.