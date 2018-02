Els catafractes de l'acadèmia

Des del primer moment, l´AVL s´ha caracteritzat per un intent de trobar consens entre les sensibilitats lingüístiques que conviuen ací. ¡Ai, consens! A partir de les darreres incorporacions d´acadèmics, un sector important (no majoritari, segons les fonts, però sí potent) ocupa els esforços no en treballs de investigació de termes i formulacions genuïnament valencianes, sinó en la recuperació d´una unitat lingüística que, mira per a on, no s´havia vulnerat mai. L´activitat homologadora ve promoguda pels nous acadèmics i subreptíciament auspiciada per alguns clàssics, ben coneguts com a sinuosos. Conspicus professors universitaris, recolzats per alguns (i, deixeu-me dir-ho, algunes) membres no massa solvents en tècnica filològica, començant pel tan enèrgic com volàtil president, que pretén passar a la història com l´autor de la pau amb l´IEC, són els elements que, convertits en catafractes del catalunyisme, evaporen el sentit de l´AVL, ja prou deliqüescent. Els textos oficials es grafien de manera contrària a com han recomanat fins ara; les solucions aconseguides amb molt de treball són objecte de revisió ideologitzada; les propostes de consagració de termes històrics i vigents són ubicades en el calaix de dialectal o arcaic, quan no condemnades; l´autoodi s´apodera de l´honorable institució i la diglòssia s´estén com a pandèmia. Vos ho assegure: he sentit el dolor d´acadèmics, també queixosos de la incapacitat de posar-se d´acord entre ells.

Els nous catafractes, acuriassats per l´absència d´argumentació, protegits per la indolència científica i amb garanties de vot fragmentat dels altres, fan molt de forat, cada dia més. Els demostratius reforçats guanyen pes en contra del difícil equilibri buscat abans; les solucions così dette orientals devoren genuïtats valencianes; suen per buscar consolidacions (que, jugant a l´etimologia que desdenyen, són poc solidàries) per a elaborar una impensable llengua estàrdard, concepte útil no per a possibilitar consensos, sinó el model dels poderosos. Però els catafractes s´afonen, i en el plantejament porten la defunció. Quan l´aspirant a membre de l´IEC cante victòria, l´AVL ja no tindrà sentit, ni com a delegació de l´IEC. Això que estan fent no es diu, senyors (¿gramàtics?), coordinar (absolutament necessari), sinó subordinar, de manera que, si són honrats, ja poden practicar un coherent suïcidi acadèmic, perquè estan matant l´Acadèmia; i és que els catafractes pesen molt de tanta cuirassa i acaben sucumbint.