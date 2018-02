El proper 10 de febrer estan convocades mobilitzacions a nombroses ciutats per dir alt i clar: no més precarietat. La convocatòria està feta per un espai unitari plural i transversal de denúncia, lluita i mobilització contra les diferents situacions precàries que afecten a les treballadores i treballadors de totes les edats, sectors i esferes de la nostra vida. Aquest espai es va constituir el passat mes de gener per coordinar les actuacions de col·lectius socials i sindicals que lluiten contra l´atur, la precarietat i l´exclusió social, les polítiques neoliberals i les retallades, i per defensar un treball digne i estable així com un habitatge i una vida dignes.

La data triada no és casual, es compleixen sis anys des de l´aprovació de la reforma laboral per part del govern de Mariano Rajoy que ha servit per destruir llocs de treball indefinits i a jornada completa, que han estat substituïts per una ocupació temporal i precària. La reforma laboral ha tingut unes conseqüències nefastes per a les treballadores i treballadors i pel conjunt de la societat valenciana. La mobilització del 10F és un primer pas que tindrà continuïtat al mes de maig amb noves accions que es concretaran en les properes setmanes.

La nostra pretensió és organitzar i coordinar la lluita contra la precarietat sociolaboral, energètica i sanitària que són conseqüència d´un model social i de vida que se´ns ha imposat per beneficiar a unes poques persones a costa de la majoria de la població. Aquestes polítiques afecten a les persones joves, dones, pensionistes, aturades, estudiants, autònomes, nouvingudes, treballadores? és a dir, travessa tots els sectors socials, sense excepcions, més enllà de la «recuperació econòmica» que és una consigna repetida constantment per membres del govern espanyol però que no repercuteix en la millora de la vida de la gent.

Nosaltres considerem que cal posar l´eix social en el centre del debat polític per aconseguir canviar les polítiques econòmiques, socials i laborals que s´estan aplicant i aprovant pel govern espanyol. És urgent per a la vida de moltes persones que es done una solució immediata als seus problemes vitals. Des del nostre punt de vista, cal la derogació de la reforma laboral i de les reformes de les pensions, la millora i recuperació dels salaris, drets laborals i prestacions socials per a acabar amb les desigualtats socials i territorials, la reducció de la jornada laboral, avançar en les polítiques d´igualtat, acabar amb les discriminacions per raó de gènere, orientació sexual, origen o edat, i avançar envers una societat més justa i igualitària.

El 10F totes i tots tenim una cita contra la precarietat, per la qual cosa us animem a totes i tots per participar en les concentracions i manifestacions convocades per a, entre totes i tots, donar un pas endavant en el camí contra la precarietat i les desigualtats socials.