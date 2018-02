Precipitaciones de invierno

Aunque hoy ya han desaparecido las precipitaciones, en lo que llevamos de semana hemos vivido unos días invernales frescos y lluviosos, que aunque no han dejado grandes acumulados de agua sí que han calado en la tierra, bien en forma de nieve a cotas no demasiado altas, bien en forma de lluvia débil persistente, que como dice la gente del campo se trata de una lluvia de la que se aprovecha hasta la última gota.

Falta hacía a nuestros bosques y cultivos de secano este respiro, puesto que desde el pasado invierno no teníamos ningún evento lluvioso suficiente ni para ser considerado como un episodio de precipitaciones más o menos general en la Comunidad Valenciana. Así, en algunos puntos de Castellón como Portell de Morella hemos visto a través de la webcam de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) como se iba acumulando nieve hasta alcanzar un palmo de espesor. En otros puntos con más influencia de vientos marítimos y con cota suficiente los espesores incluso han sido superiores. Aun así, pese a esta dinámica de más precipitaciones que empezó en territorio valenciano a finales del mes pasado, sigue faltando mucha agua y las estadísticas de los embalses de las Confederaciones del Júcar y el Segura nos lo confirman, estando en valores muy por debajo de la media. Con todo esto tenemos que si esta pequeña racha lluviosa se trunca y el tiempo vuelve a depararnos circulación zonal y vientos secos de poniente durante los próximos meses el próximo verano podría ser muy duro para nuestros bosques y secanos.

Así pues, dentro de la variabilidad que suele caracterizar a nuestro clima tenemos que la primavera suele ser la segunda estación más lluviosa en buena parte del territorio, no es más que un dato estadístico que no asegura nada, pero esperemos que como mínimo los próximos meses se ajusten a las estadísticas y lo que queda de invierno y la primavera puedan empezar a suplir, aunque sea en parte, la ausencia prácticamente total de precipitaciones que hemos tenido el pasado Otoño, uno de los más secos desde que se tienen registros.

Como avance podemos decir que no se divisa un nuevo episodio de precipitaciones generales en el horizonte y que los próximos días el protagonista será el frío, con temperaturas de riguroso invierno, lo iremos siguiendo a través de los datos de la red de AVAMET.