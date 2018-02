Com cada segon divendres de febrer, i des de l´any 1963, hui dia 9 Mans Unides ens convida a participar en la jornada del dejuni voluntari, amb l´objectiu de sensibilitzar la nostra societat sobre el drama de la fam al nostre món. Aquest dia ens empeny a manifestar la nostra solidaritat amb aquesta entitat que lluita per eradicar la pobresa i les estructures injustes que perpetuen la injustícia de la fam al món.

Amb el lema: "Comparteix el que importa", hui, en aquest dia de dejuni voluntari, la Campanya de Mans Unides ens encoratja a lluitar contra la fam, un flagell que assota milions de persones a tot el món i que en ple segle XXI, encara provoca la mort de milers de dones, hòmens i xiquets. La tasca de Mans Unides consisteix a "acompanyar els més pobres, reforçar el dret a l´alimentació dels xicotets productors, contribuir al canvi cap a uns sistemes alimentaris més justos i educar per a una vida solidària i sostenible". Mans Unides treballa també per fer possible l´accés als aliments per al consum humà, al mateix temps que impulsa sistemes de producció medioambientals sostenibles, amb l´objectiu d´evitar la pèrdua dels aliments que encara es llancen a les escombraries.

Mans Unides ens recorda un fet dramàtic: 815 milions de persones continuen passant fam, la desnutrició infantil afecta 155 milions de xiquets menors de cinc anys i a més, 15,3 milions de persones van ser desplaçades degut a les crisis alimentàries que generen els conflictes armats.

És per això que a finals de gener el papa Francesc envià un missatge al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, convidant l´elit política i econòmica a "assumir la responsabilitat" per acabar així amb la pobresa que, encara hui, afecta milions de persones. El papa recordava en aquest missatge "l´imperatiu moral i la responsabilitat que ens concerneix a tots, a crear les condicions apropiades perquè tots visquen de manera digna".

Cal recordar que només fa uns dies, Càritas Europa també urgia els governs dels Estats a preocupar-se per la gent que pateix: "Ja és hora que els governs i la Unió Europea donen prioritat a les persones". Per això aquest informe demanava "detallar un full de ruta per promoure la garantia efectiva dels drets socials per a tothom". Càritas demanava també "abordar les desigualtats entre i a dins dels països", per tal de trobar una solució al patiment de la gent, ja que com deia aquest document, "les persones no només són treballadores sinó éssers humans". I també recentment, un informe d´Unicef diu que 50 milions de xiquets necessiten ajuda humanitària.

També en vigílies del Fòrum Econòmic de Davos, un informe d´Intermon-Oxfam donava a conèixer dades realment escandaloses. I és que l´1% més ric acapara el 82% de les noves riqueses. A Indonèsia, per exemple, els 27 hòmens més rics posseeixen més riquesa que 100 milions de persones juntes. Degut a això, en els últims 30 anys s´ha produït un augment de la desigualtat d´ingressos en la majoria dels països.

Aquest mateix informe detalla un fet alarmant: el treball perillós i mal remunerat de la població, fa que augmente la riquesa d´uns pocs en perjudici de la majoria. Pel que fa a les condicions laborals de les dones, encara hui aquestes persones són les més afectades, degut a les pitjors condicions de treball que tenen.

Hui Mans Unides ens convida a sumar-nos al seu projecte humanitari, per així donar una resposta als problemes que provoca la fam al món, degut a una triple causa: el mal ús dels recursos alimentaris i energètics, un sistema econòmic internacionals que privilegia el benefici i exclou els més dèbils i un estil de vida i de consum que augmenta la vulnerabilitat i l´exclusió de les persones més fràgils de la nostra societat.

A més de la lluita contra la fam, Mans Unides també té, entre molts altres projectes humanitaris, el subministrament d´aigua potable a zones desèrtiques, l´escolarització dels xiquets, o la promoció de la dona.

Com ha dit el papa Francesc, el flagell de la fam "no pot ser considerat un fenomen normal al que cal acostumar-se, com si formara part del sistema". Per això la Campanya de Mans Unides pretén disminuir la fam al món i reforçar el dret a l´alimentació de les persones més pobres i més vulnerables del planeta.

La lluita contra la fam l´hem d´assumir com un deure ètic personal i com una responsabilitat de la societat civil, per tal de garantir el dret a l´alimentació, un dret inherent a la dignitat de tota persona humana.

Entre tots hem d´acabar amb el flagell de la fam, com va demanar el papa l´octubre passat a la FAO, en defensar "una cultura de la solidaritat", pel "el dret de cada persona a ser alliberada de la pobresa i de la fam". I és que com ha dit la Sra. Cristina Pardo, presidenta de Mans Unides, "És la primera vegada en sis anys que augmenta el nombre de persones que passen fam al món".