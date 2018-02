Hielos de febrero de ayer a hoy

Febrero de 2018 será recordado por sus fríos y sus nieves. Hacía años que España no asistía a un episodio tan generalizado de precipitaciones y bajas temperaturas como el de esta semana. Las nevadas han supuesto un aporte de agua que van a agradecer mucho los embalses y que, esperemos, rompa la mala racha arrastrada desde hace más de un año. Habrá que ver, en el lado negativo, el balance de las últimas heladas, no en vano febrero es uno de los meses más temidos por los agricultores. Cabe recordar aquí que mañana y pasado, días 11 y 12, se conmemora el aniversario de los récords de frío que se registraron en 1956 en muchas zonas de España, incluidas las tres capitales valencianas. El 11 de febrero de 1956 Castellón y Valencia registraron temperaturas de -7,3 ºC y -7,2 ºC, respectivamente, y el día siguiente, 12 de febrero, se llegaba en Alicante a -4,6 ºC. Hasta ahora las tres ciudades mantienen esas marcas como temperaturas mínimas absolutas de sus respectivas series climatológicas, no sólo para el mes de febrero, sino para todo el año, aunque si nos remontamos al siglo XIX encontramos valores de -8,0 ºC. en enero de 1891. Parecen temperaturas inimaginables a orillas del Mediterráneo, pero aquel mes de febrero de 1956 fue el más crudo del siglo XX, tanto en tierras valencianas como en el resto de España. Y los daños en el campo, a causa de las temidas heladas negras, fueron ruinosos. Hace 62 años, además, la nieve fue mucho menos protagonista que en la última semana, ya que la masa de aire principal fue más seca en la mayor parte de España. El invierno 2017-18 está siendo positivo en cuanto a precipitaciones, ya que ha nevado de forma generalizada en muchas zonas del país. Lo ideal es que la próxima primavera venga lluviosa.