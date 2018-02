Contradicciones aparentes

Calentamiento global con nevadas abundantes. Mes de enero cálido y febrero helador. El tiempo se ha vuelto "loco"; aparentemente. No, no es así. El funcionamiento climático sigue las pautas lógicas de una atmósfera que se calienta. Las masas de aire se mueven más rápido, más enérgicas; intentan conseguir equilibrios en un balance energético planetario que se desajusta por el efecto invernadero provocado por el ser humano. Y se generan tiempos atmosféricos contrastados en corto intervalo horario. Pero el proceso de fondo, el calentamiento sigue. Estos días se han publicado sendos trabajos sobre el próximo mínimo solar al que nos acercamos. Ocurrirá en 2020 y en los años que han transcurrido desde el inicio del ciclo solar actual, en el año 2008, la radiación emitida por el Sol ha sido francamente pobre. Sorprende que, por el contrario, estos años pasados se han vuelto a batir record de temperatura media anual en nuestro planeta. Hay dos respuestas a esta aparente contradicción: el clima ha perdido su comportamiento natural y el Sol ya no es tan determinante para explicar las fluctuaciones térmicas actuales del planeta. Y, en relación con ello, el efecto invernadero ocasionado de forma no natural por los gases emitidos desde la Tierra, es más grave de lo que se pensaba y el poder de alteración de la radiación de onda larga emitida desde la superficie terrestre y los océanos es mayor de lo inicialmente previsto. Una y otra respuesta son posibles y seguramente complementarias. Algunas teorías indican que el Sol, nuestro motor climático fundamental hasta ahora, va a entrar en una fase de letargo bastante prolongada. Se señala que este período con reducción de la radiación solar puede alcanzar hasta el año 2050. En condiciones normales, sin gases de efecto invernadero, entraríamos en un "mínimo térmico" planetario que causaría un enfriamiento climático. En las condiciones actuales, con un aumento constante de la proporción de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, señalan estas investigaciones que la tendencia de calentamiento actual apenas se verá alterada. Malos tiempos para la lírica.