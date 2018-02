Un any més, hui Dimecres de Cendra comencem la Quaresma, signe sagramental de la nostra conversió, i temps que ens prepara per a la gran festa de la Pasqua. Com Jesús al desert durant quaranta dies, també els cristians, durant quaranta dies, anem avançant cap a la Pasqua.

Enguany, en el seu missatge amb motiu de la Quaresma, el papa Francesc ens proposa reflexionar sobre la perversió que refreda la caritat (Mt 24:12).

El missatge del papa, adreçat a tots els catòlics, té per objectiu "ajudar l´Església a viure amb goig i amb veritat aquest temps de gràcia".

El papa ens posa en guàrdia contra els "falsos profetes", que són aquells que "s´aprofiten de les emocions humanes per esclavitzar les persones i portar-les on ells volen". D´ací que hem d´evitar caure en "el plaer momentani, la il·lusió del diner", que ens fa "esclaus del lucre i d´interessos mesquins". El papa també ens presenta el perill dels "xarlatans que ofereixen solucions senzilles i immediates" o "remeis que resulten completament inútils", com és el cas de "la droga, d´unes relacions d´usar i de llançar", dels "guanys fàcils però deshonestos" o d´una "vida completament virtual". El papa denuncia els "estafadors que trauen el més valuós" de nosaltres, com "la dignitat, la llibertat i la capacitat d´estimar" o "l´engany de la vanitat".

En el seu missatge per a la Quaresma, el papa ens pregunta "Com es refreda en nosaltres la caritat" i "quins senyals ens indiquen que l´amor corre el risc d´apagar-se". Per això el papa ens presenta els motius pels quals s´apaga la caritat. El primer d´ells és "l´avidesa pel diner", que com diu Sant Pau, "l´arrel de tots els mals" (1 Tm 6:10) i també ""la violència que es dirigeix sobre els no nascuts, l´ancià malalt, l´hoste transeünt, l´estranger".

També "la creació és testimoni silenciós d´aquest refredament de la caritat", per "la terra enverinada" o "els mars contaminats". El papa ens posa en guàrdia sobre com es refreda l´amor en les nostres comunitats, degut a "l´accídia egoista, el pessimisme estèril, la temptació d´aïllar-se, les guerres fratricides i la mentalitat mundana".

Davant d´aquests perills que refreden la nostra caritat, el papa ens diu que l´Església, que és "mare i mestra, a més de la medecina amarga de la veritat ens ofereix, en aquest temps de Quaresma, el dolç remei de la pregària, l´almoina i el dejuni". La pregària, segons el papa, fa que "el nostre cor descobrisca les mentides secretes amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos" i així podem "buscar el consol de Déu".

L´almoina "ens allibera de l´avidesa i ens ajuda a descobrir que l´altre és el meu germà". Per això el papa ens convida a "compartir els nostres béns amb els altres", com a "testimoni de la comunió que vivim a l´Església".

Finalment el dejuni "debilita la nostra violència, ens desarma" i així esdevé "una important ocasió per créixer", ja que el dejuni "ens desperta" i "ens fa estar més atents a Déu i al proïsme".

El papa acaba el seu missatge convidant-nos a viure el sagrament de la reconciliació, per arribar així a la nit de Pasqua, on "la llum que prové del "foc nou", dissiparà la foscor i il·luminarà l´assemblea litúrgica".