Constitució. La cosmètica

Si la hipòtesi que la Constitució està esculpida sota el control que sobre el text exerciren les elits polític-econòmiques (com vaig discutir en Levante-EMV 18/01/2018) serà possible trobar en l´articulat elements que, probablement, hagueren entropessat amb més oposició en el referèndum del 78 havent arbitrat el vot en detall, article per article. El Títol I –un puzle– conté elements cosmètics que, com qualsevol maquillatge, pressuposa cert engany.

Si vostè és objecte d´atacs contra el seu honor pot presentar querella davant un tribunal ordinari i, esgotada la via judicial, recórrer a l´empar del Tribunal Constitucional. Uns procediments vetats si no aconsegueix treball encara que el busque amb afany, no pot atendre necessitats bàsiques de la seva família, habita un habitatge inadequat, o cada any la seva pensió perd valor. Tant el dret a l´honor (article 18), al treball i a una remuneració suficient per satisfer les necessitats de la seua família (35), a gaudir d´un habitatge digne i adequat (47) o al fet que la seva pensió siga actualitzada periòdicament (50) estan inclosos en el Títol I (dels drets i deures fonamentals). Són tots de veritat fonamentals? Els constituents construïren un trencaclosques amb el Títol I que ha donat lloc a una ingent literatura d'experts al marge del debat públic.

El Títol I (articles 10-55) conté un Capítol I (11-13) (Dels espanyols i els estrangers), un Capítol II (14-38) (Drets i llibertats) dividit en Secció 1ª (15-29) (Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques) i Secció 2ª (30-38) (Dels drets i deures dels ciutadans) i un Capítol III (39-52) (dels principis rectors de la política social i econòmica) . Seria esperable que una divisió del Títol I en capítols classificara els drets fonamentals segons tipus nítidament diferents, cas de ser necessari, i protegira la seua condició comuna de fonamentals. Aquesta claredat es desdibuixa amb la retolació i distribució que es fiu dels drets. Té algun significat que en Secció 1ª es precise fonamentals i en Secció 2ª no? Són tots fonamentals o no? Què significa que en Secció 2ª diga dels ciutadans? És que els altres drets continguts en el Títol I no afecten als ciutadans? Té algun sentit o només és falta de cura?

El meu supòsit és que la divisió dels drets i deures fonamentals del Títol I en tres capítols, i el segon en dues seccions, no respon a un criteri estrictament tipològic sinó al propòsit d´agrupar-los en forma que puguen ser diferenciats, segons les seues garanties, amb els criteris dels qui pactaren, imposaren o permeteren la seua redacció. La discriminació es concretà en l´article 53 del Capítol IV (De les garanties de les llibertats i drets fonamentals). A la web del Congrés està publicada la Constitució i cada article està comentat per lletrats de les Corts. A la sinopsi de l´article 53 podem llegir «la protecció reforçada que la Constitució preveu per a la Secció 1ª del Capítol II queda rebaixada pel que fa a la Secció 2ª del mateix Capítol i encara molt més difuminada pel que fa al Capítol III».

Solament els llistats en els articles (14?30) són veritables drets que, tal com estan enunciats en la Constitució, disposen de tutela judicial i recurs d´empar. Els demés expressen possibilitats o promeses que els poders públics han de promoure i regular, però no, estrictament, garantir. La cosmètica consistí en usar el llenguatge per tal què semblara essencial (drets) allò que es tracta com circumstancial o contingent (possibilitats). L´article 53 és el desmaquillador.