Despertemos, votemos

Se hace muy difícil pronunciarse con sinceridad ante las próximas elecciones a rector en la Universitat de València. Decir alguna verdad y no quedar estigmatizado. El gobierno de la institución está esclerotizado. Desde hace bastantes años se ha desprendido de cualquier ideología visible; se ha limitado a preservar sus ortodoxias y se ha convertido en un magma líquido en el que se integra cualquiera que tenga ambiciones de ocupar un cargo. Basta que se acomode a la corriente dominante que perpetúa el status quo. Vivimos una crisis de liderazgo y de desorientación, como el resto de la sociedad. A falta de metas claras pasan los años y hasta tanto se aclare más el panorama, demos curso a nuestro ego, a nuestros pequeños intereses, parecen haber pensado algunos.

La historia es conocida: muchos tienden a perpetuarse en sus cargos. Los rectores y los decanos tienden a apurar sus ocho años máximos pero muchos vicerrectores y vicedecanos, que no tienen límite legal, prolongan su estancia cuanto pueden y casi todos, al acabar enlazan aún con algún otro cargo. O lo intentan. Porque hay infinidad de canonjías, taifas, etcétera. Una enorme red capilar de la que depende la Universitat, en la que sobrevive una clase dirigente que se ha acomodado a la situación. Nuestra querida universidad está encorsetada, parcelada, porque esta clase, a fuerza de perpetuarse, ha acabado confundiendo sus propios intereses con los de la institución y la tiene a su merced, semiparalizada. (¡Ah de la ética! ¿Dónde estás?).

Perdidos en un laberinto de intereses personales –que después se vinculan a grupos– sobrevivimos con los cambios a los que nos obligan los Gobiernos y las leyes. Porque de nosotros no parte ninguna iniciativa verdadera de renovación, solo parches. Porque la argamasa que une al conjunto no es ningún proyecto profundo compartido. Y es que no sabemos muy bien a dónde queremos ir. Por supuesto, no faltan banderas genéricas adecuadamente enarboladas, aceptables en principio por casi todos, pero no hay una meta real.

Y mientras tanto, la Universitat vive un descontento que la atraviesa de arriba abajo. A mi alrededor veo numerosos profesores desmoralizados que solo piensan en jubilarse. La insatisfacción recorre aulas y despachos. La crisis es grande. Buena parte de los males universitarios corresponden a tiempos convulsos, los nuestros, y exceden a las capacidades legales de equipo rectoral alguno. (Y, por supuesto, no todo va mal). No podemos decidir la universidad que quisiéramos, pero su organización interior sí está en nuestras manos. No es poco. Alguna ilusión colectiva podremos levantar, ¿no?

Y llegamos a las elecciones. Estamos en campaña (con la web de la UV en tono deliberadamente bajo). Voy a ser sumario. Pido disculpas. ¿Alguien podría pensar que todo este entramado de poder no está velando por su supervivencia? Y, ¿por quién apuesta? ¿Por un candidato? ¿Por los tres? No me corresponde a mí repartir credenciales de nada a nadie, pero me parece evidente que la candidatura de Mavi Mestre surge mucho más que las otras, desde las entrañas del establishment. Ella lleva muchos años de vicerrectora y se ha rodeado de colaboradores muy ligados a cargos añejos. Sí, tienen experiencia, pero tal vez ya demasiada. Constituyen una opción respetable, pero no es la mía. Me quedan otras dos.

¿Alguna de las dos se atreverá a cambiar algo? No lo sé. Me tendré que arriesgar. Un universitario se puede arriesgar (y equivocarse) pero la Universitat no debería. En cuanto a experiencia de gestión entre Vicent Martínez y Antonia García Benau (en la propia Universitat de València y en el Ministerio de Educación y Ciencia) no hay color. Martínez carece de ella y Benau la posee, pero –como se comprueba en su curriculum– sin excesivo apego al sillón. Ya es algo. Unos cuantos años diseminados en varios puestos. Aprecio que el equipo actúa con colegialidad; es el único que vino a la Facultad de Filologia representado por seis miembros y hubo debate con los seis. Su programa parte de diez principios que he leído en web y comparto. Estamos en democracia y operamos por descarte. La perfección no existe. Me quedo con esta opción. Buenas noches y buena suerte, Universitat.