El ozono vuelve a dar problemas

Todo apuntaba a una progresiva recuperación. Se señala al Protocolo de Montreal como la causa de esta mejoría. Todo parecía ir sobre ruedas. Se decía que en 2030 los niveles de ozono de la estratosfera regresarían a los niveles de 1980, cuando comenzó a detectarse el problema de su destrucción. Un estudio reciente de un grupo de investigación de diferentes universidades y centros europeos y norteamericanos, publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics, señala que si bien el ozono estratosférico se está recuperando en las zonas polares, su proporción ha descendido en latitudes medias y bajas. Y asimismo, el ozono de la troposfera, el llamado ozono malo al ser un agente contaminante y con alto poder de calentamiento atmosférico, estaría aumentando de forma notable en las últimas décadas. De manera que la creencia general de que la capa de ozono de la estratosfera se estaría recuperando no es del todo así. Y además estaría aumentando de forma peligrosa el ozono de la troposfera. Por tanto, malas noticias. La causa de esta escasa reducción del ozono estaría en el aumento de las llamadas sustancias VSLS, esto es, sustancias de vida corta con componentes de cloro y bromo, que no fueron prohibidas en el mencionado Protocolo de Montreal y estarían ocasionando la destrucción del ozono. Pero también en la alteración que el calentamiento planetario está ocasionando en la célula de Brewer-Dobson, la corriente lenta de vientos que distribuye el ozono de latitudes tropicales hacia latitudes medias, en la estratosfera, y que con el calentamiento térmico planetario, se estaría acelerando. Por tanto, la destrucción de ozono estratosférico seria mayor en latitudes medias por la alteración de esta célula de circulación de vientos. Como diríamos en lenguaje coloquial, mal rollo.