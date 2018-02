Sexualidad funcional, ¡ya!

"Las mujeres con discapacidad hemos estado mucho tiempo en la oscuridad", denunciaba la médica Charo Ricart Miguel, en la inauguración del Centro de Desarrollo Sexual, especializado a personas con diversidad funcional, pionero en Valencia. Cuando el dolor es intrínseco al día a día, la capacidad de análisis se involucra en lo sensitivo, en el cuerpo, en la piel. Sufrimiento perpetuo que no anula la necesidad de la interrelación e ilusión. Traumas físicos y psíquicos colapsan el organismo, mientras lo esencial para la supervivencia se antepone a cualquier otro requerimiento, siendo el intercambio sexual, la sexualidad en su diversidad, la que ubica al individuo en consonancia con su naturaleza.

Sir James George Frazer, antropólogo escocés, dijo que: "No acertamos a ver por qué un instinto humano, profundamente arraigado habría de ser reforzado por una ley. No hay ley para ordenar al hombre que coma y beba o para prohibirle introducir sus manos en el fuego. Los hombres comen, beben y mantienen sus manos fuera del fuego instintivamente". Películas como "Monster´s Ball, en cierta secuencia, refleja la necesidad de romper corsés, canalizando la sexualidad como terapia ante cualquier shock emocional.

Cuidadores y cuidadoras compartieron la experiencia innovadora promovida por la sexóloga Ricart y Dimitri Zorzos, terapeuta corporal, asistente personal, acompañante íntimo y ponente en charlas y talleres, que plenamente involucrado en su carrea confiesa la necesidad de: "Ofrecer espacios de seguridad y confianza para que todos y todas puedan desarrollar su sexualidad". La sexualidad ese tabú manipulado por los intereses rectores de ridículo perfil, que niegan otorgar iguales derechos a cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Mario Garcés Sanagustín, miembro del PP, es el actual Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, prolífico escritor y ex asesor de Jose María Aznar, escribe: "No hay nada peor que un soberbio que no sabe nada", ("fidefundación.es"). Metodologías aplicadas en países como Holanda, Dinamarca, Suiza o Alemania, en España tienen pocos referentes. Recursos a los que tiene derecho todas las personas: sexualidad "de igual a igual"; carecen de implantación "para compartir una experiencia sexual en condiciones de igualdad, libertad y dignidad", tal como especifican los códigos éticos de la asociación barcelonesa, sin ánimo de lucro, Tandem Team.

Abrazos, charlas pilates, masajes, empoderamiento personal y afectivo para mujeres con diversidad funcional, masaje Tantra Hedoné, formación afectivo sexual para personas con Asperger y trastornos del espectro autista, fun sex, formación a profesionales y personal de apoyo del ámbito de la discapacidad. Ofertas inteligentes para, de una vez, abordar las necesidades que todos tienen. La evolución social es abrumadora, un siglo veintiuno vibrante en el que desentonan mentalidades censuradoras; jóvenes voluntarios y voluntarias, se entregan a estas afloradas inquietudes, abordando enseñanzas de acompañamiento íntimo, como ideal de futuro, en contraposición al silencio absoluto sobre la realidad sexual de millones de personas que mantienen los estamentos de poder. "Estoy haciendo el curso de acompañamiento íntimo. He trabajado con discapacidad intelectual, con problemas a nivel legal y moral, se han abierto puertas; pero existen, más en personas tuteladas por el Estado. El único problema que tengo, mi debate moral, es como darle un enfoque al acompañamiento íntimo que derroque el machismo y el sentido porno. Por desgracia, en las personas con discapacidad hay una tendencia a seguir los cánones establecidos, lo normosocial es más cerrado, hay que atajar ese problema. Las personas voluntarias somos muy abiertas, liberales"; confiesa Rocío, joven estudiante de Educación Social.

"Jaime Luitpoldo, Isabelino, Enrique Alejandr, Alberto, Alfonso, Víctor, Acacio, Pedro, Pablo María de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos, el segundo hijo varón de Alfonso XIII. Nació en 1908. La sordera de Jaime fue provocada. Su soledad interior debió de hacerse absoluta. Cuando en palacio se daba alguna reunión danzante, Jaime seguía con ojos de envidia inconsciente a los bailarines. Alguna vez se apiadaba de él una muchacha y consentía, en dejarse enlazar por los brazos del infante. Sus fracasos sentimentales, añadiéndose a la deficiencia física pudieron con él", ("La Familia Real y la familia irreal", Juan Balansó). Nadie está a salvo de las circunstancias, y el ser humano necesita relacionarse en algo intrínseco a su naturaleza como es la sexualidad. Besos, caricias. "Me dio mucha ternura, confianza, seguridad, calor humano, me sentí mujer por primera vez. Desde entonces no me importa ir en silla de ruedas por la calle. Familias que tengáis hijos con discapacidad, ¡prepararlos! No les neguéis la sexualidad que es algo del ser humano", comentaba Carmen Lujan en la Jornada del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, CERMI.CV., ("Jornada Sexualidad Funcional YouTube"). Acompañamiento íntimo y erótico, afectivo y sensual a través de acuerdos pactados y consensuados. Normalización para la integración. El protagonista del reportaje premiado con el Tiflos 2017 de Periodismo, confiesa que lo más duro es: "Enfrentarme a las barreras psicológicas de la gente".

AFENMVA (Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia), participó en la inauguración del Centro de Desarrollo Sexual; cuidadores como Víctor confesaba: "Fenomenal. En Valencia hacía falta; algunos de ellos si lo van a gastar. Sí que noto que tienen necesidad de relacionarse"; y Carlos añadió: "Cualquier cosa les puede ayudar a ellos. No he decidido hacer acompañamiento de otro estilo". Respecto a la acogida por parte de los centros, Zorzos confiesa que: "No hemos encontrado nadie contrario". ¿A qué seguir con el síndrome de la felicidad aplazada?, posponer experiencias gratificantes solo impide disfrutar de las pequeñas alegrías.

Charles Pierre. Péguy, filósofo y ensayista francés revalorizando el día a día escribió: "Dime como tratas el presente y te diré de que filosofía eres. Si esterilizas el presente, todo es estéril, todo está vacío. Si mantienes el presente fecundo, sólo entonces podrán preocuparse y disponerse todas las otras fecundidades".