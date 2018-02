El tiempo en Cataluña día a día, un libro de efemérides

El temps a Catalunya dia a dia» es un libro con tres autores catalanes bien reconocidos dentro del mundo de la meteorología, Jordi Mazón, Mariano Barriendos y Marcel Costa. Este es uno de los libros más originales que he leído. Así no sólo se integra la parte estadística de la climatología sino los efectos que tiene la meteorología en la sociedad. En este libro se recogen efemérides sucedidas en Cataluña durante los 365 días del año desde la Edad Media hasta el siglo XXI. En cada página del libro constan las estadísticas de temperatura media de las máximas y mínimas de varios observatorios catalanes, la probabilidad de lluvia en Barcelona, ??el estado más probable del cielo del día, el mapa de Cataluña con registros y datos del día, y también constan textos históricos asociados a efemérides asociadas a fenómenos extremos, tales como nevadas, inundaciones, sequías, etc. Debemos destacar una efeméride poco conocida, el 13 de junio de 1866 hubo una tormenta muy intensa en Torà, en la comarca de la Segarra, que podría haber producido una catástrofe. Sin embargo la actuación de la guardia civil salvó vidas. Este libro no sólo permite conocer lo que sucedió un día concreto sino saber el funcionamiento de la sociedad a través de la historia para hacer frente a los riesgos atmosféricos.