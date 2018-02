La portavoza de Unidos (y Unidas) Podemos

Nada más lejos de mi intención que alinearme con la derecha mediática cavernaria que muestra un fiero ímpetu al censurar un desliz gramatical de la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, y apenas se hace eco de algunas barbaridades como, por ejemplo, que Rajoy acabe de pedir a los españoles que ahorren «ahora que las cosas empiezan a ir bien», omitiendo que la capacidad de ahorro en nuestro país al cerrar 2017 ha sido nula para un 86,6% de la población y sin concretar a quienes les van bien las cosas.

Sin embargo, y desde un punto de vista lingüístico, me siento en la obligación de manifestar mi discrepancia con la portavoz de Podemos cuando dice ser «portavoza» y no portavoz de su partido. Máxime cuando se contradice con lo que afirma ser en su perfil de Twitter donde se considera la portavoz de su partido.

Hasta su compañero de filas, Pablo Iglesias, ha dicho que le «suena raro la palabra portavoza y yo no la uso». Pero no es mi intención entrar en detalles cuando he escrito demasiadas veces sobre el tema y he expuesto mis argumentos basados en el sentido común, en las normas de la RAE (que también se equivoca y mucho) y, sobre todo, en el desagrado que experimento cuando escucho la chirriante fonética de ciertas palabras.

Las redes sociales han reventado con el tema. Algunas bromas han sido incluso ingeniosas, como la que apela a la incoherencia de Irene Montero al considerarse un cargo público y no una carga pública, También la extrañeza —añado de mi cosecha— porque la ilustre militante del partido morado no haya propuesto que Unidos Podemos pase a llamarse Unidos y Unidas Podemos.

Porfiada y obstinada como ella sola, al día siguiente de proclamar su vocablo asexista, Montero respondió a las críticas afirmando que «... aunque suene extraño, es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo para desdoblar el lenguaje o por utilizarlo de manera inclusiva», para luego añadir que el objetivo prioritario era «conseguir la igualdad y dar visibilidad a la mitad de la población».

Respetada señora Montero, si bien el objetivo que usted menciona lo considero digno, loable y hasta lo comparto, no opino igual de la idoneidad de lograrlo a través de palabras absurdas. Dice usted que «son demasiados siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo», y estoy completamente de acuerdo, pero debería considerar que el feminismo y la lucha por conseguir la igualdad plena de la mujer respecto al hombre es algo que está muy por encima de adoptar una pose vistosa y provocativa que a ningún logro feminista apunta más que al cotilleo mediático.

Como colofón, recomiendo al lector consultar el informe de Ignacio del Bosque acerca del el sexismo en el lenguaje que en 2012 aprobó la RAE. Es muy fácil de encontrar en Google.