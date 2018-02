Els tics antinacionalistes de l'esquerra

Torne a insistir en dir-li Raxoi a Rajoy, perquè com és gallec és així com s´escriu en gallec, i que és Sanxenxo i no de Sangenjo. Comence per aquest senyor perquè encara és el president, i crec que li queda corda, que no està acabat, mentre Rivera el sostinga, i que tot el teatre que han muntat, atacant-se mútuament, és una paròdia. Rivera ja sabia sobre la corrupció del PP quan pactà i malgrat això, continua tragant-se tots els marrons. Els improperis d´ara no impediran que qui tinga més vots, compte amb l´altre, per a governar.

Com les enquestes van aportant informacions, cal interpretar-les. Jo crec que el que està molt clar és que enfront de la parella PP-Cs, o a l´inrevés, el PSOE ho té molt difícil i encara més Podem i que, fins i tot, aquests plegats, no fan ambo (no l´encerten), a no ser que s´espavilen... i superen els tics antinacionalistes.

Els socialistes s´han socarrat en Catalunya, han volgut jugar a pares redemptoristes i no han sabut fer altra cosa que seguir el joc dels seus enemics, que són els partits de la dreta, perdent molta credibilitat entre el seu mateix electorat. S´han fet corresponsables, doncs, de l´aplicació del 155, de les agressions contra els votants, de la humiliació de Catalunya, de la persecució als seus dirigents... Ho han pagat i ho seguiran pagant, i a canvi de res.

Ada Colau i els podemites també han posat la gamba, amb el sí però no al sobiranisme català. Si s´està a favor del dret a decidir és una cosa, i sinó, això és una altra, però no és pot estar a favor sols a mitges, ni posant condicions. O sí o no. Tampoc han quedat massa lluïts, doncs, i han perdut molta credibilitat, que han pagat i seguiran pagant sinó s´aclareixen.

Així les coses, i amb la falta d´escrúpols que continua demostrant la dreta, i amb la coartada del seu ranci espanyolisme i del seu messianisme, crec que tinc raó quan dic que a la dreta els queda corda. Confiar que la immensa, insofrible i miserable corrupció dels populars els passarà factura, és una ingenuïtat, perquè els vots que perden, els recollirà Rivera i... tot quedarà en casa. Ja passava abans de Franco que la gent de l´Espanya profunda i catòlica, votaven la dreta. Després clamaven a Franco i tots muts i a la gàbia. Ara, ja s´hi veu.

Per tant, els partits progressistes han de canviar en algunes coses, perquè sinó, cauran, i ens arrossegaran, a l´abisme. Els seus enemics són el PP i Cs i els tenen enfront. El PSOE i Podem no poden ésser enemics entre ells i han de comptar amb l´esquerra nacionalista i perifèrica. De fet, Suàrez i Aznar ho feren amb la dreta nacionalista. I Gonzàlez i Zapatero també, amb la dreta i amb l´esquerra indistintament. Si l´esquerra actual encara no sap el que els convé, estan pitjor del que sembla i són uns ingenus. Els tics antinacionalistes seran la seua perdició.