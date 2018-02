Escenarios de batalla atmosférica

Durante este fin de semana nos estamos encontrando con un tiempo típicamente invernal, con cielos poco nubosos y con temperaturas frías por la noche y con valores frescos a mediodía, del orden de como mucho los 15 grados de máxima. No obstante el panorama para la semana que viene tendrá con gran probabilidad un cariz muy diferente, al menos respecto con el aspecto del cielo. Y es que la península Ibérica va a ser escenario de un verdadero choque de trenes atmosférico, en el que una masa de aire de origen Siberiano muy frío y seco se va a encontrar con una masa de aire atlántica húmeda y templada en las inmediaciones de nuestro territorio.

La semana que viene serán noticia las extraordinarias temperaturas que se registren en amplios puntos del continente europeo, aunque al menos durante la primera parte de la misma no lo serán allí las nevadas, ya que al tratarse de una masa de aire continental resulta ser muy seca y estable. Se espera que la lengua fría Siberiana alcance los Pirineos a lo largo del lunes. Según el consenso que muestran los modelos de predicción numérica a fecha de hoy sería en el norte de la Península Ibérica donde comenzaría el choque de trenes, puesto que en ese mismo instante una primera borrasca atlántica de poca entidad comenzaría a cruzar la península arrastrando aire templado y húmedo consigo. Con ello el avance de la masa fría hacia el sur se espera que se estanque, no obstante, dada la combinación de ambas masas de aire y con una probable entrada de vientos húmedos del Mediterráneo en superficie podríamos tener precipitaciones. Así, ya el martes podría ser un día de lluvia y nieve en buena parte de la Comunidad Valenciana. Si la posición en la que se sitúan finalmente las dos masas contendientes no dista mucho de lo que vemos hoy en los modelos, en lo que más se podría notar el choque de trenes atmosférico podría ser en las diferencias de temperatura entre el norte y el sur de la Comunidad Valenciana y con las precipitaciones la nieve. Ya que mientras que en el extremo sur la bajada de temperaturas podría ni notarse y la cota de nieve quedaría muy alta, en el norte podríamos tener una bajada importante de temperaturas con cotas de nieve que podrían rondar incluso los 200 metros sobre el nivel del mar.

Con el avance de la semana la lucha entre masas de aire se espera que se recrudezca, no obstante la incertidumbre en el pronóstico se acrecienta enormemente. El volumen de aire frío que acarrea esta entrada desde Siberia es grande, pero con el paso de los días estando tan lejos de su zona de origen tiende a perder sus características, ganando en temperatura y humedad por su base. De esta manera es probable que sea diferente el choque de masas que se pueda producir con una nueva borrasca atlántica, que se espera se acerque desde Azores durante la segunda mitad de la semana. Habrá que seguirlo atentamente.