Qué cruz! Hubo quien, en otro tiempo y con secuelas todavía vigentes, contrapuso la mujer a la mujer-mujer, algo así como una aberración contraria a la naturaleza y a Dios frente a la mujer eternamente femenina. Ahora, en su argumentario (decía Aristóteles, ¡quién fue a hablar!, que un mal argumento no es un argumento) y ante la próxima convocatoria de huelga feminista, otros o los mismos contraponen a las mujeres feministas con las mujeres reales. Se supone, pues, que las mujeres reales son las mujeres no feministas y, quizá, que las mujeres feministas, aunque existan, no son reales. Añaden, contra la convocatoria, que se trata de una huelga «elitista», quizá porque la animan las mujeres más concienciadas en la defensa, eso sí, de todas. Incluso insisten, en sentido contrario al de la realidad realmente existente, que se oponen porque «apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres», cuando es el enfrentamiento y la desigualdad existente mujeres y hombres contra el que se apuesta. ¡Qué pesadilla la de las fuerzas japonesas reaccionarias! Por si las moscas, me solidarizo y me alegro con las Verdes de Villena (¿quiénes, si no, afortunadamente?) y el Día del Orgasmo femenino. Algunos, aplastados por la hegemonía de lo que no puede ser de otra forma, se han preguntado si el problema más importante de Villena es cuándo se celebra el Día del Orgasmo femenino. La respuesta es evidente: de los que más y lo que te rondaré morena. «¡Es el orgasmo, estúpido!».

? Mensaje para adictos: ha salido lo nuevo de Fred Vargas: pensar entre brumas. Freud Vargas.

? Uno comprueba desalentado, pero sin tirar la toalla, que no están las cosas para ir tirando toallas, el frentismo ideológico de quienes, enmascarados en la defensa de la lengua hegemónica dominante por nadie atacada (no la inesencial y la otra), se oponen a cualquier progreso o consolidación de la lengua minorizada (es, decir, la otra, la elegida/rechazada). En un juego de palabras que da mala sombra, hablan por un lado de libertad de elección (¡oh!) y, por el otro, de adoctrinamiento (¡vaya!). Pero todo es mentira y ya está uno harto de argumentarlo, porque no se mueven en el terreno de las mejores razones, sino en el de lo que les conviene y en el de los intereses a plazo fijo. Digo aquí, tan sólo y por la toalla, que no he conocido nunca jamás a nadie que odiara o atacara el castellano (¡qué tontería!), ni de palabra, ni de obra u omisión. No puedo decir otro tanto de la parte que litiga y entorpece cuanto está en su mano. Cualquier defensa del valenciano la fingen como un ataque al castellano: ¡qué estupidez! Hablan de dictadura lingüística, ¡qué desfachatez!, y dicen que las lenguas no se pueden imponer, ¡vayapordios!