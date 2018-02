Las ONGs y la condición humana

De entre las múltiples noticias desastrosas, luctuosas y aberrantes que nos ofrecen a diario los medios de comunicación –ocurren también muchas cosas hermosas todos los días, pero no sé por qué nos las cuentan mucho menos– una que nos impactó especialmente fue el conocimiento de las fiestas con prostitutas en Haití por parte de algunos trabajadores de Oxfam del Reino Unido, a cargo de los presupuestos de la propia ONG.

Las ONGs, junto a su indudable valor reconstructivo y compensatorio del dolor del mundo, tienen otras funciones en relación a nuestra conciencia colectiva e individual: sirven como mito de perfección en un mundo que sabemos imperfecto. Dando un donativo en Navidad, colaborando cuando hay una catástrofe, sentimos que contribuimos en algo a luchar contra la injustica y la calamidad. También sirven, como han servido siempre los donativos a la Iglesia, para lavar en algo nuestras conciencias, si las circunstancias o el nacimiento nos han situado entre los dos tercios de beneficiados económicos del mundo.

A cambio de nuestro habitualmente pequeño esfuerzo, a las ONGs siempre se les ha exigido tácitamente la perfección. Ya que no la encontramos en la vida cotidiana, buscamos organizaciones modélicas en las que poder creer, donde depositar la esperanza de una rectificación moral de lo humano. Es por ello que esta noticia nos ha resultado especialmente dolorosa, porque ha roto un mito. Pero las ONGs están compuestas por personas, afectadas por la misma condición humana, capaces de lo mejor y de lo peor, a veces –las menos veces– entremezclado.

Yo he sido voluntario de una ONG ambientalista durante 20 años y durante ese tiempo he sido consciente de errores y de actitudes no precisamente modélicas, que suelen quedar puertas para adentro, precisamente para no dañar un modelo de virtud autopublicitada que nunca puede ser del todo real. Quizás no sea bueno aparentar la excelencia absoluta, porque no es cierta. Ni autoengañarnos creyendo que las apoyamos precisamente porque son perfectas, quedándonos así plenamente tranquilos del destino de nuestro apoyo.

Sin embargo, desde la irrenunciable condición humana, las ONGs tienen un papel fundamental por su parcial independencia, por su rápida capacidad de respuesta y por ser uno de los baluartes de la sociedad civil que quiere seguir actuando desde la diversidad, completando, no sustituyendo, la obligación de los estados en materia de cooperación. Yo no me arrepiento de mis años de voluntario, he conocido en el entorno de las ONGs gente magnífica, que no por ello eran inmunes a la imperfección de lo humano. Creo que este deleznable hecho debe servir no para dejar de apoyarlas, sino para exigir un buen protocolo consensuado de actuación ante comportamientos denunciables, que en este caso no se cumplió adecuadamente.