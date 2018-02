El panorama municipal

Las próximas elecciones municipales en València están relativamente cerca, 15 meses. En estas elecciones habrá tres pugnas diferentes y solapadas. La de Compromís y el PSOE por la mayoría en la izquierda, la del PP y Ciudadanos por ser el más votado en el centroderecha, y finalmente entre ambos bloques por la alcaldía. Ciudadanos y el PSOE tienen una ventaja añadida. Al situarse en el centro del tablero pueden pactar entre ellos y formar un gobierno municipal de centro-izquierda, si la matemática postelectoral se lo permite. Posibilidad que, al estar en los extremos de la partida que se juega a cuatro bandas, es imposible para PP y Compromis.

En los resultados de unas elecciones municipales influyen distintos factores. Uno de ellos es la tendencia general de voto de los distintos partidos. La última alcaldesa socialista, Clementina Rodenas, que en dos años y medio realizó una gran gestión, no obtuvo por una uña la alcaldía. En 1991, el viento estaba cambiando de dirección y el PSOE empezaba su pérdida de votos en las grandes ciudades. Fue la más votada con 13 concejales –cifra que el PSOE capitalino no ha vuelto a alcanzar en seis elecciones– pero el pacto del PP y UV le impidió ser alcaldesa.

Otro factor es la labor de gobierno o de oposición que haya realizado en el ámbito municipal el partido que se presenta a las elecciones. Finalmente, el candidato que se presenta a la alcaldía, su conocimiento público, su valoración ciudadana, su capacidad de liderazgo? Mil factores que un candidato tiene o no tiene. Abordar todos los factores exigirían un artículo de varias páginas y «el secreto de ser aburrido es decirlo todo», Voltaire dixit. De momento, los candidatos que parecen más definidos son los de Compromís y el PSOE.

Joan Ribó, actual alcalde y miembro de Compromís, apunta a ser el candidato natural de esta coalición. Tiene en su haber que un alcalde siempre es un alcalde, que ha tenido todo su equipo municipal una conducta ejemplar en honestidad en el manejo de los fondos públicos, cualidad más resaltable en comparación con la de su predecesora, lamentablemente fallecida, pero que estaba investigada en ese triste momento por una derivación del caso Taula, investigación que sigue en curso. Finalmente, Ribó, de procedencia cristiano-socialista, es un hombre de una ideología coherente a lo largo de su vida política.

En su debe está que en el ejercicio del poder ha demostrado sus notables carencias. El poder resalta más los defectos que la oposición. En cerca de tres años ha sido incapaz de definir un proyecto de ciudad, más allá de convertirla en un velódromo. Definir un proyecto para València parece estar fuera de sus capacidades y de la de sus asesores políticos. En el último debate sobre el estado de la ciudad afirmó que su apuesta es «una ciudad cómoda, agradable, amable». Son palabras tan bonitas como vagas. Debería definir cómo piensa alcanzar estas metas. ¿Cómo piensa que València puede ser una ciudad próspera? Porque si no lo es, para muchos de sus habitantes no será agradable.

El PSOE con sus recientes primarias a la Secretaría General de València ha decidido de facto, además de ese puesto su candidatura a la alcaldía, pues la rotunda vencedora, Sandra Gómez, no ha ocultado que su intención era ser secretaria general para ser candidata. Ciertamente será candidata si en unas futuras primarias abiertas vence de nuevo. En el PSOE las primarias son constantes en los últimos años, lo que ha incrementado la participación de su exigua militancia en la elección de todo tipo de cargos orgánicos y candidatos institucionales, al mismo tiempo que disminuye su número de votantes.

El PP tiene a 9 de sus 10 concejales suspendidos de militancia por sus responsabilidades en el ya citado caso Taula. Uno más de los que surgen en el PP como las setas en ciertos bosques en otoño. No tiene aún un candidato claro, pues el que se perfilaba como tal, Esteban González Pons, parece haber dicho «Señor aparta de mi este cáliz».

En cuanto a Ciudadanos, si bien tiene el impulso nacional a su favor, ha mostrado una notoria incapacidad para liderar la oposición para la que tenía el terreno abonado. Sin embargo, la tendencia nacional le es favorable y si la corrupción supone una sangría de votos del PP a favor de Ciudadanos en toda España, no olvidemos que València ha sido uno de los centros de las presuntas fechorías del partido de Mariano Rajoy.

Todas las opciones están abiertas a día de hoy. Aunque un gobierno Ciudadanos-PSOE, que sin duda partirían de posiciones ideológicas muy diferentes, podría combinar la eficacia de una derecha moderna y el sentido social de los socialistas.