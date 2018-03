¡Ahora somos imparables!

No me puedo sentir más orgullosa de que al fin se hable de las mujeres en los medios durante más de una semana. Las mujeres nos hemos juntado, nos hemos empoderado y nos hemos unido en una sola voz para conseguir la igualdad de derechos reales entre mujeres y hombres.

Hoy estamos llamadas a participar en una huelga, cabe decir que hay diferentes formas de secundarla: con un paro de dos horas, colgando un delantal en el balcón si trabajas en tu hogar o cuidas de algún familiar, acudiendo a las manifestaciones y mostrando que, si nosotras nos paramos, se para el mundo. Estos pequeños actos que para algunas personas son insignificantes para nosotras es algo enorme, es un hecho histórico. Todas las mujeres del mundo nos hemos cogido de la mano y hemos decidido demostrar lo que valemos.

La derecha defiende hacer una "huelga a la japonesa" y trabajar más aún si cabe para demostrarle a ese jefe todo lo que somos capaces de trabajar sin cobrar y de este modo seguir puteándonos. Pero pueden estar tranquilos, no somos el demonio, simplemente estamos en pie para luchar por los derechos que nos pertenecen, no es cosa de cuatro locas alrededor del mundo como ellos dicen, pues hoy no somos cuatro locas, ¡Hoy somos millones!

Desde la coeducación en los colegios y la enseñanza de igualdad en casa, hasta las movilizaciones colectivas hay un largo recorrido lleno de pequeños logros de mujeres que silenciosamente han alcanzado, en sus casas compartiendo tareas y cuidados, en colectivos y asociaciones, reivindicando y haciendo posible que nos aunemos, en sus puestos de trabajo rompiendo techos de cristal, dignificando a la mujer, porque no somos el demonio, somos mujeres plurales y diversas luchando por algo justo tan simple en apariencia y tan difícil de llevar a la práctica.

Hombres, no me olvido de vosotros, ayudadnos ya que al igual que nosotras, sois la mitad de todo un planeta y os necesitamos en esta lucha. Esto solo acaba de empezar, ya nos hemos dado cuenta de todo lo que somos capaces, ¡Ahora somos imparables!

Yo me empodero, yo me hago visible, ¡Yo paro!

* Secretaria de Igualdad de Joves Socialistes del País Valencià