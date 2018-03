Demanem l'impensable perquè és possible

Davant la universalitat de la subordinació femenina i la negativa dels estats per a combatre la violència patriarcal de forma eficaç ens hem autoconvocat a una aturada internacional de dones hui 8 de març. Veiem necessari realitzar una vaga laboral, de cures i de consum per a transmetre la nostra indignació per la injustícia que s'està cometent amb la meitat de la població mundial. Ha arribat el moment de cridar a les coses pel seu nom i deixar de culpar i jutjar a les víctimes. Demanem l'impensable perquè sabem que és possible. La diferència entre els sexes s'estableix únicament per una estructura de poder. I la violència de gènere respon a un excés de cultura. Sí. De cultura patriarcal.

Defensem la veu de moltes que estan silenciades i són invisibles. Tenim veu i creiem en nosaltres. Canviarem les regles per a acabar amb la submissió de la dona. Sabem que les coses han de ser d'una altra manera. Ens han acostumat a sobreviure en situacions dramàtiques: violacions, agressions, tràfic de blanques, tràfic i explotació sexual, condicions laborals desequilibrades, treballs precaris, embarassos no desitjats, assetjament de carrer, sobrecàrrega en els repartiments del treball en la llar, qüestionament de la nostra sexualitat, estigma de la menstruació, violencia obstètrica, art misògin, avortaments clandestins, maternitat subrogada, injustícia patriarcal, dificultats per a la conciliació de la vida familiar€Vivim en un sistema d'opressió masclista que ens acaça. Lamentablement moltes aconseguiran sobreviure i els índexs de violència contra la dona segueixen augmentant.

Parem 24 hores perquè ha arribat el moment de rebel·lar-nos contra la dominació masculina i capitalista. "Si la nostra vida no val, que produïsquen sense nosaltres". Sabem que a través del diàleg, l'autocuidat i la sororitat, amb força, constància i perseverança, serem capaces de guarir les nostres ferides, sanar els nostres cossos i reconstruir-nos per a poder emancipar-nos. Volem ser lliures, no avergonyir-nos dels nostres cossos, fer atenció a les nostres emocions, redescobrir els dons de la nostra menstruació, accedir a qualsevol ocupació almenys en les mateixes condicions que els nostres companys, recuperar el que ens han arrabassat les mans masculines, gaudir dels espais públics, ocupar l'espai artístic, un part digne, exercir una maternitat conscient, recuperar a les dones de la història que han sigut esborrades...

Preparades per al canvi esperem que aquesta societat permissiva amb el masclisme prenga consciència de la situació. Que deixe d´infravalorar-nos, que pose el punt de mira en l'agressor, que cesse la cultura de la violació, que acabe la impunitat, que els mitjans de comunicació informen amb claredat sobre les violències cap a les dones, que es forme als diferents agents socials en matèria de gènere, que es dote de pressupost la llei contra la violència de gènere, que deixen d'exiliar a dones i xiquets per ser les víctimes de la violència dels seus agressors, que es realitze un repartiment equitatiu de les cures, que es deixe d'utilitzar un llenguatge sexista€ Volem coeducació, viure la nostra sexualitat lliurement, canviar la forma de relacionar-nos, seguretat col·lectiva, paternitat responsable,... Només així podrem avançar cap a una societat justa per a totes i tots. Lluitem pels nostres drets de dona!