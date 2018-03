Ahora que las azafatas ya no acompañarán a los campeones del motor —una decisión excelente, pues parecía que las daban como premio—; ahora que hay deportes —marginalísimos, la verdad sea dicha— en que las animadoras han sido sustituidas por animadores; ahora que ni los poderes públicos tienen reparo en falsificar la historia y pisotear la religión, trocando el sexo de los Reyes Magos, podemos afirmar, sin temor al ridículo, que se acerca el momento en que València tendrá, por vez primera, un fallero mayor.

No es posible que la fiesta del ruido, el fuego y la crítica se aferre a una tradición tan absurda como la feminidad obligatoria de su figura más representativa. Tampoco sopla, en absoluto, un viento favorable para semejantes discriminaciones. La igualdad entre hombres y mujeres no ha llegado a su plenitud, pero está muy cerca de alcanzarla; y el final del camino, por mucho que se hable de salarios, de tareas domésticas o de prejuicios culturales, no puede ser otro que la conquista del fallerato mayor. Tanto es así que mientras no haya un hombre ordenando fuego al pirotécnico esta igualdad no será un hecho.

Nada impide, pues, que València tenga un fallero mayor; y como suele acontecer que si nada impide una cosa —sobre todo si se trata de una estupidez—, la cosa ocurre, cabe que nos congratulemos por el próximo advenimiento de un fallero mayor, un rey del carnaval engastado entre los chalecos fúlgidos, los zaragüelles airosos, los terciopelos de lujo y la pasamanería imponente de su corte de honor.

Hace tiempo que la masculinidad fallera cubre sus cueros con el rico espolín, pero se le negaba el cetro, la corona y el trono del tejido soberano, la cumbre y el chilindrón de todos los espolines. Ahora tendremos fallero mayor y corte de honor; emperadores de la belleza, de la valencianía y del folclore; risas —algo más graves— y lágrimas de cocodrilo en el balcón del ayuntamiento; exaltación con mantenedora y piropos; imposición de la joya y padres emocionados. Presidirá la mojiganga un ramillete de falleros coquetos, ruborosos, agitados, felices, arrebatadoramente pirujos. Y todo será igual aunque distinto. Luego, afianzada esta conquista fundamental, conseguido este ápice maravilloso, vendrá la decadencia. Será el momento de las cortes mixtas, del espectáculo audiovisual, del gran hermano fallero; la etapa en que las comisiones, magnetizadas por la suculencia publicitaria, organizarán sus shores; el abismo por el que las fallas, damnificadas de una igualdad espuria y grosera, se precipitarán irremediablemente.

Sólo hay una cosa que no consigo ver clara en todo esto; una duda pertinaz; una curiosidad que me inquieta: cómo saludará el pollo a la gente cuando le hayan impuesto la banda. Puede que haga falta, por aquello del protocolo y la previsión, convocar asambleas para discutir el asunto.