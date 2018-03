El pasado 4 de marzo me invitaron a dar una charla en Gaianes, municipio alicantino de apenas 450 habitantes. Como todos los pequeños municipios de este espacio montañoso de la provincia de Alicante es mucho más activo de lo que indica su tamaño. Saoro, su concejal, a instancias de un grupo de aficionados local que se hace llamar «Mirant el cel de Gaianes» (mirando el cielo de Gaianes) y, especialmente, de Juan Carlos Moll, un joven y a la vez veterano aficionado a la meteorología, se comunicó conmigo para que completara una interesante jornada. Me pareció adecuado hablar de algo que da mucha personalidad a este espacio geográfico y que ya he citado en varias ocasiones en estas columnas, los temporales de lluvia persistente. Uno de esos temporales hizo revivir en 2004 la Albufera de Gaianes, una laguna endorreica de apenas 9 hectáreas que, obviamente, a muchos kilómetros del mar, no es una albufera, pero que es una joya. La charla se celebró en un pequeño pero coqueto espacio, una antigua almazara reutilizada como salón de actos, y estoy francamente contento de la audiencia. Cerca de 20 personas acudieron a escucharme a las 9:30 horas de la mañana, hora intempestiva, y eso es muy de agradecer. Juan Cascant, alma mater del «Celler de la Muntanya», explicó la magnífica iniciativa de Microviñas y nos llevó a ver una de ellas, que estaba a muy poca distancia. Esta iniciativa intenta recuperar este cultivo a partir de unas pocas parcelas bajo la premisa de la triple sostenibilidad: ambiental, social y económica. Posteriormente nos ofreció una cata en el espacio en el que había sido la conferencia, junto con un productor local de sobrasada, y la verdad es que todo fue magnífico. Fui recompensado con vino y aceite, dos de los productos básicos de la trilogía mediterránea y la verdad es que fue una experiencia satisfactoria. De paso, se recogían firmas para que el médico visitara Gaianes dos días a la semana en vez de uno.

Mientras tanto, algunos vuelven a hablar de la Bestia del Este, de una ola de frío que puede dar muchos problemas a estas alturas de marzo, y de la que yo echo la culpa al consabido anuncio de «ya es primavera en el Corte Inglés», que siempre suele ser aprovechado por el invierno meteorológico para recordar que aún está aquí.