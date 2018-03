La gestión cero en Sanidad

Llevan ya 7.000 millones de euros empleados de su presupuesto en estos tres años y la gran pregunta es saber en qué se los han gastado. Así, de primera impresión, parece que en juicios y letrados, ya que toda su labor ha consistido en usar el destornillador intentando desmontar todo lo habido y por haber que oliera a privado, una fobia que hace mucho tiempo eliminó el PSOE en su Congreso del 77 al eliminar el marxismo e implantar la socialdemocracia. Por si hay dudas, basta recordar lo que dijo Felipe González a su regreso de China. Le preguntaron sobre las ventajas de lo público sobre lo privado y el muy ladino contestó: «Gato blanco o gato negro, que cace ratones». Y eso es lo importante en sanidad. Cazar ratones todos los días, atendiendo a los pacientes con rapidez y eficacia y mejorar las infraestructuras para mejorar los servicios.

Cuando estaba el denostado PP en el poder se gastaba un millón cien mil euros diarios en la construcción de hospitales y ambulatorios. Ahí están Alzira, Torrevieja, Dénia, Gandia, Castellón, Llíria, Elx y la nueva Fe. Solo este último hospital costó 600 millones. Y además, muchos ambulatorios para mejorar la asistencia rural.

Desde que llegó este gobierno no se ha hecho nada. Absolutamente nada. Solo el empuje contra Alzira, las resonancias, las diálisis y todo lo que tuviese un cierto matiz privado, como si la sanidad fuese algo tan sencillo que sobraran las colaboraciones. Por ello vemos ambulatorios con goteras y sin calefacción, hospitales con tres enfermos por habitación, con chinches y peligro de contagio entre pacientes, colas inacabables en listas de espera y polémicas con sindicatos y profesionales sin que la paz y las buenas instalaciones permitan atender como personas a los enfermos.

Ahora bien, la culpa no es solo de la consellera. La culpa es de una oposición que no se entera de nada y levita todo el mes en espera del día 30 para cobrar. En un parlamento con coraje, esta consellera duraba seis meses a base de pedir sin descanso comparecencias, interpelaciones y preguntas. Pero aquí nadie pregunta y nadie inquieta, solo dedicados a ruedas de prensa y a hablar de cosas comunes. Es que o no se han enterado de las armas que tienen a su disposición, o no las saben o quieren gastar.

Mientras tanto, el poder sigue feliz tomando chocolatinas y la oposición sin enterarse de que la sanidad es algo trascendental en la vida diaria y con un alto contenido electoralista en su entraña. Es como los incendios forestales, a los que nadie daba importancia hasta que el PP entró de lleno en el debate y pudo con el PSOE. Pero como no se enteran, pues seguirán así hasta el año 2100. Quién fuera joven.