"No es que actualmente el deporte se politice. Es que ahora se comenta", escribió Jaume Perich hace cuarenta y seis años. Debido al indudable posicionamiento sexista de órganos deportivos, educacionales y sociales, incalculables personas no practican deportes igualitariamente. Marta Escribano, una niña jugadora de fútbol sufrió exclusión en competición: "Me cabree mucho porque soy una más del equipo", confesó mientras que sus familia afirmaba: "Al equipo de Marta lo había descalificado por el simple hecho de haberla alineado. Los chavales la han apoyado desde el primer momento; lo había pasado muy mal", ("El Norte de Castilla.es", 02/06/2017). Está claro que en el deporte, las personas adultas tienen mucho que aprender de adolescentes y chiquillería.

Entramados se afanan en acorazar la discriminación sexista, normalizándola en franjas educacionales (LOMCE, ley Wert), e incluyendo el deporte. "Cuando no diferenciamos por razas, lo hacemos por género; ¿por qué no puedo ver a chicas en la máxima categoría de fútbol?"; expuso la llutxentina, ex diputada en las Cortes Valencianas y directora del Colegio ABC de Gandía: Jeannette Segarra Sales (PSPV, PSOE); que en dos mil seis, consiguió "que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, dimita (dimitiese) como presidente del Instituto Nóos, tras la denuncia de facturas abultadas", ("hebdomario.typepad", 21/04/2006). En la presentación del libro: "Género y deporte. El camino hacia la igualdad", obra conjunta de Julián Hontangas, Juan Antonio Mestre Sancho y Francisco Orts.

La educación deportiva segregada fomenta que millones de niños y niñas se afiancen en parámetros de desigualdad. "Como es tan normal que haya deporte femenino y masculino, nadie dice nada; ¿cómo es que desde la Administración Pública no nos damos cuenta? en el deporte hay que apostar por el futuro", añadió Segarra que, en una sala repleta de público docente y funcionarial, rememoró su niñez: "Si corría más era porque era un chico, y me aconsejaban que no corriese más"; aseverando apasionadamente que a las mujeres: "Nos han segregado toda la vida, desde la educación y los poderes públicos"; y que sin duda: "Todo el deporte escolar puede ser igualitario".

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, declaró recientemente: "Valencia, referencia deportiva", cita hecha en base a proyectos y acciones como la de que la plaza de toros que, tras un derroche de martirio sangriento, convertirá su albero en pista de tenis, mutando usos aborrecibles en materialización de la máxima enunciada por el acomodado autor romano, de origen liberto, Décimo Junio Juvenal: Mens sana in corpore sano.

Antropólogos como Arsuaga y Martínez del Proyecto Atapuerca, corroboran que: "Entre todos los mamíferos, los humanos somos unos primates con un gran cerebro, sin cola y bípedos, pero por lo demás no presentamos muchas originalidades"; sin más especificaciones diferenciadoras. Aferrarse a un sistema segregacionista, alimenta algoritmos descalificatorios en nada provechosos para la evolución, y nulamente fundamentados en la lógica de la supervivencia. Elia María González-Álvarez y López Chicheri, (Lili Álvarez), "fue una de las mujeres más notables de su tiempo. Tenista, patinadora, automovilista y esquiadora; en una España arcaica que alababa tímidamente la irrupción de las mujer en el mundo del deporte", ("Historia de Iberia Vieja", 07/12/2009); fue la primera deportista española en unos Juegos Olímpicos, en mil novecientos veinticuatro. Catalina de Erauzo, la monja alférez, "tomó un caldero en la mano y roció de pez ardiente a los que subían a la alta borda, tras lo cual con rodela, espada y arcabuz contribuyó a la derrota holandesa"; fue destinada al ejército que iba a embarcar para Italia, y se le concedió el título de Ciudadano de honor de la urbe romana, ("Mujeres célebres", Ángel Dotor)). Katherine Switzer, en mil novecientos sesenta y siete, fue la primera mujer en correr una maratón copada por hombres, uno de los cuales le gritó: "Sal de mi puta carrera y devuélveme esos dorsales".

Maria Such, directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, inició su discurso en la Biblioteca de la Dona, recalcando que: "La prensa saca siempre la imagen del hombre llegando a la meta"; y referente a los premios, lamentó que las cuantías se diferencien en función del género. "Falta presencia femenina en órganos de gestión deportiva". El Comité Internacional Olímpico Español, actualmente está presidido por Alejandro Blanco Bravo, "acusado de ser un incesto académico y de comprar su tesis doctoral, el presidente del COE colecciona enemigos", ("diariogol.com", 18/09/201); el ex judoka y la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, consorte del ex presidente de Gobierno Jose Maria Aznar, tras no conseguir la sede olímpica para Madrid, otorgó en dos mil quince, a la firma toledana Joma el encargo de vestir al comité español en los Juegos Europeos de Bakú, los olímpicos y Paralímpicos de Rio de Janeiro, los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, en dos mil dieciocho, y también "Joma Sport ha sido elegida para vestir a nuestros atletas hasta los Juegos de Tokio 2020", ("Smoda. El País", 19/04/2016). La empresa de Fructuosos López Gómez forma parte de un emporio cuya actividad CNAE (código de actividades económicas, profesionales o empresariales), recoge la promoción inmobiliaria, fabricación de calzado y la construcción de edificios. Conjunto vacacional y residencial Drach SL, Renta Getafe SA, El Albillar SL, Vereda del Valle SA, San Media SL, Campo de Tiro Internacional de Getafe SA y Anironal SL.

Such añadió: "Falta retransmisión de eventos deportivos femeninos; tenemos una visión androcéntrica del deporte. El día que los hombres tengan referentes femeninos, se avanzará en igualdad". Lydia Morant, regidora de Deportes en el Ayuntamiento de Gandía, y ex deportista olímpica, durante su periplo en centros de alto rendimiento, reconoció que: "Todos mis entrenadores han sido hombres y eso también escenifica la situación". Llega el tiempo de lides igualitarias, y la "desaparición del factor prohibitivo", proclamaba Francisco Orts, uno de los autores del libro y jefe de la sección de Actividades Deportivas del Ayuntamiento de Valencia, el cual expuso datos concisos: "En el deporte estaba bien claro que la mujer estaba discriminada; a las mujeres deportistas las han escondido". En lo referente a federaciones, auguraba convencido un cambio notable si las mujeres llegan a la dirección; algo que ni tan siquiera pasa en el Comité Olímpico Español, donde en el Consejo de Honor hay solo dos mujeres, una de ellas Pilar de Borbón y Borbón. "A la pregunta del periodista Jesús Quintero, el Loco de la Colina, sobre si reflexionaba a menudo, Pilar respondía: No, lo menos posible, es cansadísimo pensar", ("Las perlas de la corona", J. Balansó). Entre los treinta y cinco cabecillas de federaciones olímpicas, solamente vela y remo cuenta con representante femenina; y entre las veinticuatro no olímpicas, es salvamento y socorrismo la que tiene una mujer al frente. Orts afirmó que: "La tendencia de las mujeres es imparable y muchos tienen miedo". Según lo escrito por Carlos Fisas en "Frases que han hecho Historia", los deportes actuales son "adaptaciones particulares a la política, económica y social moderna". Pero, en todas partes cuecen habas, como se atisba al leer: "La educación en revolución", editada por el Instituto Cubano del Libro en mil novecientos setenta y cinco que puntualiza: "Esperamos que nuestros profesores les inculquen a las jovencitas la conveniencia de la gimnasia y de la educación física, y que no vayan a engordar demasiado. Que hagan igual con los varones".