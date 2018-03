Ruptura i república

La Coordinadora del País Valencià per la República reconstituïda el passat 10 de febrer del 2018, en aquesta segona etapa, va acordar encetar una decidida acció política per la ruptura amb el règim del 78, que l´entenen concatenat amb el del 39, i per la república amb l´impuls de processos constituents alliberadors al si de l´Estat. Des de l´ACR Constantí Llombart, membre de la CPVR, entenem que aquesta acció política per la ruptura i la república ha d´anar dirigida al conjunt dels súbdits del Reino de España i en el nostre cas del País Valencià; a les persones que no han renunciat a la llibertat i a la democràcia, entesa com la forma de govern i de societat que s´inspira, per damunt de qualsevol altra consideració, en la consciència i en el sentiment de la dignitat de les persones, que busca enaltir a l´esser humà i que té com a objectiu l´educació per fer persones lliures i responsables, el desenvolupament intel·lectual, la passió per la veritat, la creació de bellesa, la idea de justícia i la noblesa d´esperit. Valors que defineixen l´humanisme republicà i que ha de ser l´arma més important per impedir que la societat degenere –com ja ho està fent– a causa de la demagògia, l´estupidesa, la propaganda, la vulgaritat i el foment dels instints humans més baixos, en allò que esdevé com el resultat bastard de les democràcies: el feixisme.

Hi ha sectors que es rebel·len, que s´oposen a la situació actual. Però aquesta acció se´ns acudeix com la d´un pollastre que l´han tallat el cap i va corrent embogit pel corral sense cap orientació ni sentit abans de caure mort. Fora dels republicans catalans, ninguna força institucional a l´Estat es planteja fer front i donar una alternativa al règim del 78, recordem el concatenat –de la llei a la llei– amb el del 39; per als altres sectors d´oposició tot es redueix a criticar a l´actual Govern central i els seus suports; per a res al règim d´origen espuri.

Ha arribat l´hora d´exigir als representants polítics que es reclamen republicans a no doblegar-se davant del domini dels suplantadors i falsejadors de la llibertat i de la democràcia. Cal ja exigir-los la defensa de la ruptura amb el règim del 78, i això en primer terme, perquè d´aquesta condició esdevé el ser republicà; cosa que al contrari no sempre es produeix, fet que hi ha dels que s´anomenen republicans perfectament instal·lats en aquest Estat dinàstic. Cal exigir-les a tots ells l´acció política per assolir la ruptura i la república.

Des del sobiranisme valencià republicà de l´ACR Constantí Llombart proposem a la CPVR la posada en marxa d´un moviment alliberador, humanista i republicà, que des de la societat civil s´autoorganitze en comités per la ruptura i la república a barris, pobles, ciutats, comarques valencianes i resta de l´Estat i a coordinar-se per guanyar amb les forces rupturistes i republicanes els ajuntaments i els parlaments, amb la consigna: per la ruptura i la república, per la llibertat, la democràcia, l´humanisme republicà i per l´impuls de processos constituents alliberadors.