Podem cremar fotografies reials?

El Tribunal Europeu de Drets Humans d´Estrasburg han setenciat que no és delicte cremar fotografies dels reis, sinó que això és una manera de mostrar una opinió personal en ús de la llibertat d´expressió, perquè expressar idees que «ofenen, xoquen o molesten» forma part de les condicions de «pluralisme, tolerància i amplitud de mires sense les quals no hi ha una societat democràtica». Tot ha vingut a compte perquè uns joves havien cremat públicament una fotografia dels reis, acció que els jutges espanyols havien condemnat amb presó i multes. Arran de la sentència, l´Estat ha d´indemnitzar els joves. Cal dir que a l´Estat l´està condemnant, aquest tribunal, cada dia i per diversos motius; en resum, per antidemocràtic. D´això la tele pública no informa.

Estar en contra dels Borbons ens dugué, en el segle XVIII, a la guerra de Successió, que perdérem nosaltres i encara l´estem pagant, perquè ens suprimiren el govern, les lleis i la llengua i començaren a enviar-nos virreis castellans i repressors, la darrera dels quals, fins ara, és la virreina Saénz de Santamaría i així continuem prostrats i reduïts a l´obediència de les lleis i de la llengua castellanes «por el justo derecho de conquista», que imposà el primer borbó, Felipe V (recordeu que a Xàtiva el tenen penjat cap avall).

A partir d´ací, s´estan fent crides perquè qui vulga repetisca la gesta dels joves de Girona. Supose que, per extensió, es podrà cremar la fotografia de qualsevol autoritat, si en fa mèrits, evidentment. Ens empara el dret a la llibertat d´expressió. Jo sempre he pensat així i precisament en setembre de 2009 en l´article Un alcalde fill de puta, ja afirmava que «la democràcia es fa no tenint por dels governants i, si s'ho mereixen, ni respecte i qui vulga honra que se la guanye! ... I això val per a tots, des d´en Zapatero fins als alcaldes de poble, passant per la família reial, el gremi militar i l´eclesiàstic». Ara, amb la sentència d´Estrasburg tenim la possibilitat d´agafar una fotografia, un llumí i apa, ja tenim una falla.

A més a més, el foc té virtuts sanitàries, místiques i catàrtiques, perquè es cauteritzen ferides i es destrueixen els focus de corrupció, com els del còlera i altres pestes; de fet potser que podria servir per a destruir els focus de corrupció del PP. Sobre els valors místics del foc totes les religions el tenen incorporat a llurs rituals, així com els poetes més cursis, algunes monges erotitzades i els sadomasoquistes d´ambdós sexes. I sobre el valor catàrtic del foc i la purificació hi ha la literatura dels llibrets i dels articles de premsa, on sempre hi ha algun erudit que l´invoca.

Supose, però, que caldrà esperar que modifiquen el codi penal espanyol; bo és el ministre Català. Però, cadascú és responsable de refiar-se´n o no de l´Estat. Quan jo era jove em cridà la Guàrdia Civil a la caserna, perquè tenia un ninot de Franco penjat pel coll al meu estudi i no passà res, però ara...