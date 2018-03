Vaya por delante que estoy dispuesto a retirar cuanto sigue, hasta el primer punto y aparte. ¿Qué digo retirar? ¡Incluso defender lo contrario!

Parece que en el momento presente algunos sectores del club de fútbol Valencia o Valencia CF quieren volver a las primeras andadas y retomar el originario «Valencia Football Club». Uno no sabe si la cosa puede dar mucho de sí y alcanzar el estatus de debate, pero podría ser: siendo como somos un país de filólogos que ya tuvo (y lo que te rondaré) su batalla de València, no veo por qué no reeditarnos en una batalla del Valencia. Por mi parte, y antes de que se inicien las hostilidades anglocastellanas y entre el pasado y el presente, propongo una síntesis de futuro pacificadora: si la tesis del pasado fue Valencia FC y la antítesis del presente es Valencia CF, uno propone «Club de futbol València Football Club», o sea, CF València FC, que, además, es un poco capicúa, aunque sólo sea por los lados. Es cierto que, como dijo Ho Chi Minh, digo, Byung-Chul Han, la propuesta peca de «exceso de positividad» (vaya, que es un poco larga) y que nos puede llevar al cansancio, tanto a la sociedad del cansancio como al cansancio de la sociedad. Es más, la cosa ni siquiera ha empezado y ya me siento desfallecer. Ahora que lo pienso, sin embargo, existe otra alternativa: que hagan lo que quieran.

? Hablando de cansancio. El artículo de opinión es un género periodístico (que se llama columna cuando lo practican recalcitrantes con bocación). Por su contenido, dentro del género de opinión, existe el subgénero de los artículos sobre fallas, que suelen ocuparnos un mes al año, 30 días. Los escritos antes suelen ser épicos, líricos o históricos, asertóricos o categóricos, también simplemente informativos. Los escritos a posteriori son siempre críticos (como escritos por Eusebio Monzó más Fernando Giner sobre Ribó, Fuset y Grezzi). Personalmente incurro o cometo este subgénero cada año, pero no crean: me mantengo perplejo y antinómico, con la pelota crítica sobre la red, indecisa. Mach point. Así, de un modo razonable, me alegra que nos visite un montón de gente, tanto como, razonablemente también, me alegra que se larguen. Así, de un modo razonable, me alegra que se jodan los coches y la circulación, pero, razonablemente también, me joden las carpas y sus «excesos de positividad». En fin, que beban, pero que vomiten; que beban, pero que meen; que se diviertan, pero que me cabreen. Etcétera. Sin embargo, mucho me temo que, a diferencia de las antinomias kantianas, éstas no tengan solución, porque está en las manos que generan el problema y porque ningún reglamento, autoridad o intendencia puede con el tsunami. En cualquier caso, ¿podrían los que se mean en mi portal noche tras noche electrocutarse con el telefonillo? ¡Qué harto me han tenido, Byung-Chul Han!