Los jubilados y pensionistas están condenados a un progresivo empobrecimiento y esto es un problema de todos y todas. Un colectivo capaz de mantener a familias en quiebra con su mísera pensión. Un pilar fundamental de la sociedad durante la crisis económica, que ahora se ve desfavorecido.

El Sistema Público de Pensiones se encuentra en un momento muy complicado y las políticas en materia de empleo que ha llevado a cabo el Gobierno Central no han ayudado a mejorar la situación. Al contrario, han puesto en peligro la sostenibilidad de las pensiones. Estas medidas de consecuencias tan drásticas han sido llevadas a cabo mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo.

La pérdida del poder adquisitivo de jubilados y pensionistas ha generado una situación de incertidumbre total en los mayores valencianos que no saben que será de sus pensiones. Otro sentimiento es la injusticia. Después de tantos años de trabajo y esfuerzo para poder llegar a este día con los bolsillos llenos, para nada.

Esta realidad, además, ha creado una sensación de desesperanza en los jóvenes, que no saben si algún día podrán llegar a la jubilación. Que no saben cuándo podrán dejar de trabajar para dedicarse a descansar. Que no saben si alguien les podrá garantizar un futuro.

Hablamos de recuperación económica, pero para ellos no. Hay personas mayores que están viviendo con 400 euros en sus cartillas. Inaceptable. Es ridículo que después de toda una vida de trabajo ahora se vean así. Contando el dinero para llegar a fin de mes. Es inaceptable que la revalorización de las pensiones se quede prácticamente estancada mientras los precios suben cada día.

Sin embargo, parece que a algunos no les importa mucho esta situación. Únicamente se preocupan de si hay o no una pancarta colgada en el balcón del Ayuntamiento a favor de las pensiones dignas. ¿A caso los jubilados y pensionistas afectados por esta situación son todos de la misma ideología política? Es obvio que no.

La pérdida del poder adquisitivo de nuestros mayores no tiene colores. ¿Porque entonces solo tiene que importarnos a algunos? Es obligación de todos defender los derechos de jubilados y pensionistas. Debemos adoptar medidas necesarias que favorezcan a la estabilidad del sistema público de pensiones y que por tanto mejore el poder adquisitivo de nuestros mayores. Derogar la reforma laboral y que se revaloricen las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

En definitiva, luchar por unas pensiones dignas es un problema de todos. Todos los valencianos somos o seremos jubilados. Si no es hoy, será mañana.