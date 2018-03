Alliberar l'AP-7? Mec!

Les incògnites sobre l´AP-7 s´acumulen, convertint la seua reversió a l´Estat en una equació de vidriosa resolució. Com més s´acosta el final de la concessió, més llunyana sembla la gratuïtat; i, a més mà de Florentino Pérez en la concessionària, més probable la pròrroga del peatge. Com hi ha silencis que parlen, les evasives del govern a preguntes parlamentàries revelen que la gratuïtat era una il·lusió amb data de caducitat. Resolta aquesta ics de l´equació, resta la incògnita sobre el sistema de pagament: des de contractar una tarifa plana per circular per l´autopista a pagar per avançat, com Àustria i Suïssa, una taxa per l´adhesiu al parabrisa del vehicle que en faça ús. La resposta, com sempre, la donarà mister Murphy: si hi ha un sistema més lucratiu per a la concessionària, efectivament l´aplicaran.

Llance a córner una incògnita que descobrirem en pocs mesos: el membre del govern que entrarà al consell d´administració de la concessionària. Digueu-li portes giratòries o jubilació dorada. Maridatge entre sector públic i privat. N´hi ha tants casos en el mar de la política que ja trobem normal la velocitat de creuer amb què naveguen del càrrec institucional a l´empresa privada. I no pose exemples perquè necessitaria tota una pàgina. Com diuen els vells, que són savis de refranyer, però al cap i a la fi savis, «ningú no caça sense gos»; així que no hi ha cap innocència en no alliberar l´AP-7.

No és casual que es concentren els peatges a la Corona d´Aragó i les autopistes gratuïtes a la resta de l´Estat; que no coste ni un xavo anar a Madrid i coste un ull de la cara viatjar a Barcelona. I com el que no és casual és causal, només un rerefons ideològic pot explicar el maltracte. Si algú creu encara en angelets prenyats i que alliberaran l´AP-7, que pare bé les orelles: el peatge no solament evita despeses a l´Estat, sinó que l´IVA inclòs aporta ingressos que serviran per fer autovies gratuïtes arreu de l´Espanyes. Que sóc pessimista? Sí. Tant com la realitat m´obliga.