En ocasiones conviene poner la mirada en términos en desuso, arrumbados en el diccionario y de los cuales se hace poco uso. Según la RAE, consenso significa acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.

A lo largo del siglo pasado esta forma de entender la relación entre las distintas fuerzas políticas tuvo muchos seguidores, especialmente durante la transición y los primeros años de la democracia. Es cierto que la llegada de las grandes mayorías absolutas legitimó la imposición de la norma por la fuerza de los votos, es decir, con total garantía democrática pero de dudosa viabilidad a medio y largo plazo. Algunos de los ejemplos más evidentes los hemos vivido en materia educativa, donde cada vez que han tenido oportunidad las mayorías han cambiado lo que habían hecho los anteriores, argumentando siempre que no habían sido tenidos en cuenta para su elaboración.

El siglo veintiuno avanza con formas bastante diferentes a su antecesor. Han cambiado patrones de conducta, aparece un cierto cansancio y desapego respecto a la participación electoral, la ausencia de grandes liderazgos es una evidencia, la fragmentación del voto es cada vez mayor y la falta de diálogo son condicionantes de una convulsa vida pública que está llevando a situaciones cuasi esperpénticas. Parlamentos incapaces de configurar una opción de gobierno estable abocan a la repetición de elecciones, con el consiguiente hartazgo de los votantes por la espasmódica situación que paraliza la vida pública.

Frente a tal estado de la cuestión es posible que convenga volver a poner la mirada en prácticas que obtuvieron resultado en el pasado y permitieron avances importantes. Claro está que para utilizar esta fórmula del diálogo se requiere altura de miras, generosidad y capacidad de liderazgo para trasmitir las ventajas que supone un buen pacto frente a la inacción y demostrar que los logros alcanzados tienen una mayor sostenibilidad.

No parece que esta actitud forme parte de la agenda de los actuales líderes políticos, salvando algunas excepciones, parece que los discursos van encaminados a la galería propia, con el objetivo de no perder ni uno solo de los votos que le han depositado, en lugar de ofrecer propuestas de resolución de los graves problemas que nos acechan en la actualidad. Como en tantas ocasiones ayuda volver a los clásicos, resulta de enorme oportunidad la cita de Unamuno acerca de lo insuficiente que es vencer si no se es capaz también de convencer. Sin esta posibilidad de lograr acuerdos de gobernabilidad seguiremos asistiendo a la celebración de victorias pírricas, triunfos que veinticuatro horas después de la noche electoral no sirven absolutamente para nada.