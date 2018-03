Nos sorprendía hace unos días el president de la Generalitat, Ximo Puig, con la acertada propuesta de plantear un Pacto por la Economía Circular en el que administraciones, empresarios, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras alcanzaran un acuerdo para poner en marcha nuevas fórmulas económicas que permitan, en definitiva, el cambio de hábitos del consumidor. Todo ello basado en un modelo de economía sostenible que permita un ahorro en el maltrecho capital de los hogares valencianos.

La economía circular plantea el aprovechamiento de los recursos de todo tipo, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema, no sólo económico sino también social, y favoreciendo el cambio de hábitos de consumo entre la ciudadanía. Sin embargo, esta sigue estando influenciada por una serie de hábitos consumistas que en la actualidad vienen marcados por la capacidad económica de las personas consumidoras.

Si a todo a esto le añadimos la falta de recursos económicos de las administraciones y la falta de un modelo de financiación claro y equitativo por parte del Estado, el Consell hace bien en plantear acciones que permitan no sólo cuidar la capacidad económica de su población, sino también de nuestro propio territorio y recursos. Estos últimos cada vez son más escasos y necesitan de políticas sostenibles que conciencien a la población en el cuidado de nuestro entorno mediante la promoción de hábitos sostenibles y saludables que modifiquen sus usos y costumbres, teniendo siempre en cuenta la calidad de los servicios y los productos y los derechos de las personas consumidoras.

La Unión Europea ya ha puesto en marcha varias iniciativas en este sentido para desarrollar propuestas que aparecen contempladas en el Plan de Acción de Economía Circular, acciones que en definitiva, pretenden cerrar el círculo de una economía sostenible, no sólo desde el punto de vista medioambiental sino también económico y social.

La creación de empleos verdes, la puesta en marcha de medidas medioambientales que sirvan para concienciar a la sociedad de la necesidad de reutilizar los recursos de los que disponemos, la práctica de tareas de reciclaje€ son todo acciones las cuales tienen que profundizarse bajo políticas de consenso en el que toda la sociedad civil ha de dar su punto de vista con el objetivo claro de cuidar y transformar la sociedad en la que vivimos.

No obstante, haría mal el Consell, en no promocionar el cambio de hábitos de consumo entre la ciudadanía, porque imposibilitaría la puesta en marcha de iniciativas que para nada coinciden con los usos de los ciudadanos. Pero, por lo que parece, esto no va a producirse, porque el President, ya ha anunciado la puesta en marcha de unas jornadas en colaboración con la Comisión Europea para promocionar y promover los valores de la economía circular entre la sociedad valenciana.

Buena iniciativa del Consell, en un momento clave para el desarrollo económico de nuestra Comunitat, iniciativa que por otro lado no tendría ninguna razón de ser sin el consenso de toda la sociedad civil, por ello, nos parece fundamental la necesidad de destacar el cambio de un paradigma de economía lineal a una economía circular